Компания Facebook представила новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как пояснили представители Facebook, мессенджер, получивший название Threads, предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Он позволяет отправлять и получать текст, видеозаписи, фотографии.

В Threads имеется функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

В Facebook сообщили, что приложение будет доступно на платформах Android и iOS по всему миру. Некоторые пользователи смогут применять Threads уже в течение суток.