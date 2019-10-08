Франко-российская торгово-промышленная палата предложила работу советнику фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, находящемуся под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом обвиняемый заявил в Басманном суде Москвы.

«У меня есть предложение о работе от Франко-российской торгово-промышленной палаты, и я буду признателен, если вы разрешите мне принять это предложение», — обратился Дельпаль к суду, где во вторник рассматривалось ходатайство следствия о продлении меры пресечения ему и основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Также он попросил суд разрешить ему воссоединиться с семьей и продолжить вести нормальную семейную жизнь, так как он отбывает домашний арест по другому адресу.