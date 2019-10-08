Греция во вторник разместила на международных рынках десятилетние облигации на 1,5 млрд евро под 1,5% годовых, сообщил Минфин Греции.

Министр финансов Христос Стайкурас назвал размещение успешным.

«Экономика страны сегодня успешно делает еще один шаг в соответствии с нашим планом. Страна с правительством «Новой демократии» успешно выступила в этом году второй раз. Она получила 1,5 миллиарда евро на международных рынках по десятилетним облигациям по ставке 1,5%. Напомню, что процентная ставка по предыдущему выпуску десятилетних облигаций 12 марта 2019 года составила 3,9%», — сказал министр.

Элементами успеха он назвал высокий спрос, значительный избыток предложения и состав инвесторов.

«Это демонстрирует, что страна укрепляет доверие на международных рынках», — сказал Стайкурас.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

В марте Греция впервые за девять лет выпустила десятилетние гособлигации.