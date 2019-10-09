Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 2,6% до 2,5% из-за замедления глобальной торговли и инвестиций, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение института развития.

В июне международные экономисты полагали, что рост мировой экономики замедлится до минимума с 2016 года. Однако возросшие риски в связи с торговыми войнами крупнейших экономик мира вынудили ВБ более пессимистично оценить глобальную динамику.

В организации допустили, что рост может стабилизироваться к 2021 году, достигнув 2,6% (ранее ожидалось 2,8%) при отсутствии крупных шоков, а также восстановлении развивающихся и развитых экономик, в особенности в Центральной Азии, Турции, а также России.

Как сообщалось, от российской экономики ВБ в 2019 году вновь ожидает замедления роста с 1,2%, ожидавшихся в июне, до 1%.

Экономисты объясняют его небольшим притоком инвестиций, загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» и влиянием санкций. Минэкономразвития России, в свою очередь, рассчитывает, что по итогам текущего года ВВП вырастет на 1,3%.

Всемирный банк также представил негативные прогнозы по увеличению ВВП США, еврозоны и Китая.

В связи с ростом торговых пошлин и неопределенности экономической политики аналитики снизили ожидания по росту американской экономики в 2019 году с 2,5% до 2,3%. В 2020-м ВБ ждет еще большего замедления роста до 1,6%, а еще через год — до 1,5%.

Что касается экономики Китая, ее рост ожидается в этом году на уровне 6,1% (что на 0,1 процентного пункта ниже июньского прогноза), в 2020-м рост замедлится до 5,9% (6,1% ранее), а в 2021 году — до 5,8% (6%). Замедление темпов роста Китая экономисты ВБ связывают с торговым противостоянием с США.

В 2019—2020 годах ВВП в еврозоне будет подрастать на 1,1% (1,2% в июньском прогнозе), что также ниже июньских прогнозов, а в 2021-м ускорится до 1,2% (1,3% в предыдущем прогнозе). Замедление эксперты связали с падением в промпроизводстве и снижением динамики внешней торговли, которая уже тянет за собой ухудшение потребительской активности.

Для ускорения роста Европа может использовать мигрантов, доля которых на континенте за последние 40 лет стремительно возросла, отметили авторы доклада.