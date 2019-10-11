Королевский монетный двор Великобритании сообщил о выпуске первой в мире платежной карты, изготовленной из золота, пишет РБК. Новинка под названием Raris предназначена для людей, которые ценят эксклюзивные предметы роскоши.

Партнерами монетного двора в проекте создания карты из 18-каратного драгоценного металла стали Mastercard и компания Accomplish Financial.

Как сообщает ITV, каждая карта будет стоить 18 750 фунтов стерлингов (около 1,5 млн рублей). В качестве бонусов владельцы получат право без дополнительной комиссии совершать с помощью именной карты банковские переводы и обменивать валюту. Также владельцы карты из 18-каратного золота (соответствует 750-й пробе. — Прим. ред.) получат дополнительные привилегии при путешествиях, предусмотренные пакетом Mastercard WorldElite.