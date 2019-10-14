Награду памяти Нобеля по экономике в 2019 году вручили за усилия в борьбе с бедностью Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Крамеру.

«Премия вручается за усилия по борьбе с глобальной бедностью», — заявил Нобелевский комитет в своем решении.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Премию каждый год вручает Королевская академия наук, ее сумма, как и сумма остальных премий, составляет 9 млн шведских крон (около 900 тыс. долларов). Премия по экономике вручается вместе с остальными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Француженка Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института стала второй женщиной, удостоенной этой престижной награды. Первой в 2009 году стала американка Элинор Остром за ее анализ экономического управления. Она показала, что общая собственность, в том числе ресурсы, может эффективно управляться группами людей.