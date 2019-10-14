Новый пакет американских пошлин на китайские товары вступит в силу 15 декабря, если к этому моменту страны не придут к заключению торговой сделки. С таким заявлением выступил в понедельник министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин в интервью телекомпании CNBC, передает ТАСС.

Ему был задан вопрос о том, будут ли американские пошлины на товары из КНР повышены в том случае, если к установленному сроку не будет заключена сделка. «Я ожидаю, что если сделки не будет, пошлины вступят в силу, но я рассчитываю на то, что у нас будет сделка», — сказал глава американского Минфина.

Ранее Мнучин сообщил, что Соединенные Штаты не будут повышать таможенные пошлины на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее. При этом представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подчеркнул, что решение по запланированным на 15 декабря тарифам «будет известно задолго до этой даты».



Трамп: Китай уже начал выполнять условия торговой сделки с США Ранее американский лидер перенес с 1 на 15 октября повышение пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что Америка и Китай достигли «значительной первой фазы» сделки по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере. Ранее американский лидер перенес с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой продукции из США.