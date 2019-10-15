Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам сентября вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показатель стал самым высоким с ноября 2013-го, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического управления.



Рост инфляции в сентябре превысил ожидания экспертов, которые прогнозировали рост лишь до 2,9% с 2,8% месяцем ранее. Ведомство связывает рост инфляции в первую очередь с повышением цен на продовольственные товары, в частности на свинину, которая в годовом выражении подорожала почти на 70%.

На внутреннем рынке Китая в последние месяцы наблюдается острая нехватка свинины в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах страны, с которой власти пока не могут справиться. Для того чтобы преодолеть этот кризис, власти уже выставили на аукцион замороженную свинину из национальных запасов, а также увеличили закупки в других странах, включая США.

Инфляция по итогам первых девяти месяцев 2019 года составила 2,5%.

Инфляция в городах в сентябре достигла 2,8%, а в сельской местности выросла на 3,6%. Цены на продовольственные товары за отчетный период поднялись на 11,2%, на непродовольственные — на 1%. Цены на потребительские товары увеличились на 4%, на услуги — на 1,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с августом выросли на 3,5%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в сентябре в годовом выражении упал до 1,2%.



Согласному официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%. По итогам 2018 года показатель вырос на 2,1%, хотя власти также ожидали 3%.