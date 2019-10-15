Апелляционный суд Лондона подтвердил компетенцию английского суда для проведения разбирательства по иску украинского ПриватБанка к экс-владельцам финансовой организации Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, сообщает РАПСИ.

В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте ПриватБанка, утверждается, что апелляционная инстанция оставила в силе судебное предписание о наложении всемирного ареста на активы ответчиков в размере 2,5 млрд долларов, выданное в декабре 2017 года по делу, в котором против Коломойского и Боголюбова выдвигаются обвинения в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору.

Согласно сообщению, апелляционный суд полностью удовлетворил жалобу истца, придя к выводу, что «банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долларов США (включая проценты — 3 млрд долларов США), как заявлено в исковых требованиях», и, соответственно, поскольку речь идет о мошенничестве и отмывании средств в особо крупных размерах, по существу иск должен рассматриваться в Англии.

Отказав ответчикам в обжаловании решения, апелляционная инстанция обязала их представить планы защиты до конца ноября.

Дата рассмотрения дела по существу будет назначена позднее, сообщается в пресс-релизе.



Интересы нового руководства ПриватБанка в разбирательстве представляет юридическая фирма Hogan Lovells International LLP.