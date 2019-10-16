Министерство юстиции США предъявило обвинения турецкому государственному банку Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.



Иск подан в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. По утверждению Минюста США, финансовый институт «причастен к многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана».

«Турецкий государственный банк Halkbank обвиняется в том, что участвовал в сговоре с целью подрыва санкций США против иранского режима путем предоставления Ирану доступа к миллиардам долларов, вводя в заблуждение регулирующие органы США относительно данной схемы», — заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности. По его утверждению, речь идет «об одном из самых серьезных нарушений санкций против Ирана».

По версии Минюста США, Halkbank в период с 2012 по 2016 год содействовал Ирану «в получении доступа к финансовой системе США». Банк также якобы помогал властям в Тегеране получать прибыль от продажи нефти и газа, а также приобретать золото. Как говорится в исковом заявлении, об этом были осведомлены официальные лица в Турции и Иране.

По сведениям властей США, иранские власти располагали счетами в Halkbank, на которых хранились миллиарды долларов. В общей сложности через Halkbank якобы в интересах Ирана прошли около 20 млрд долларов. В этой деятельности, по данным ведомства, также были задействованы некие структуры в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представитель посольства Турции в Вашингтоне заявил, что предъявление обвинений банку не оказывает положительного влияния на двусторонние отношения.