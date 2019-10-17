Переговорщики ЕС и Великобритании после более двух суток непрерывных переговоров достигли договоренности «по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС». Об этом написал в Twitter в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть — добавил он. — Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений».

В тексте письма Юнкера к главе Европейского совета Дональду Туску, которое приложено к этой записи, содержится следующее разъяснение: «Переговорщики достигли в четверг договоренности по доработанному дополнительному протоколу об Ирландии и Северной Ирландии и по тексту политической декларации [они дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС]. Еврокомиссия уже утвердила эти договоренности, премьер-министр Великобритании также сообщил, что утвердил их сегодня [в четверг]».

В связи с этим Юнкер призвал лидеров глав государств ЕС, которые соберутся на саммите в Брюсселе через пять часов, также одобрить это соглашение. «Это позволит завершить процесс Brexit и, наконец, приступить к обсуждению будущих отношений сотрудничества ЕС и Великобритании», — заявил Юнкер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

