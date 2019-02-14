Пресс-релизы
Банк «Уралсиб» предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Банк «Уралсиб» с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли».
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- 11.02.2019 ПАО «МИнБанк» повышает ставки по вкладам до 7,75% годовых
- 07.02.2019 ВТБ предлагает клиентам увеличить доходность по вкладам 1
- 04.02.2019 Ребрендинг Contact, чтобы быть ближе, или Почему теперь Contact — это больше чем просто денежные переводы
- 31.01.2019 МТС Банк продлевает вклад «МТС XXL»
- 24.01.2019 ВТБ улучшает условия по вкладам
- 21.01.2019 Заубер Банк повысил ставки по вкладам физических лиц
- 17.01.2019 УБРиР запускает «длинный» вклад со ставкой до 7,85%
- 14.01.2019 Связь-Банк улучшил условия по вкладам и запустил линейку VIP-вкладов
- 10.01.2019 В честь 30-летия Энергомашбанк вводит вклад «Юбилейный»
- 27.12.2018 Альфа-Банк предложил корпоративным клиентам новый онлайн-депозит
- 24.12.2018 «Новогодний Максимум» в Челябинвестбанке: «короткий» вклад с высокой доходностью
- 20.12.2018 Почта Банк продлил сезонный вклад «Хороший год» до 10 января 2019 года
- 18.12.2018 Абсолют Банк дарит вкладчикам диджитал-бонусы
- 13.12.2018 Бизнесмены могут накопить на новогоднем депозите УБРиР до 7,7% годовых
- 10.12.2018 Банк «Уралсиб» повысил доходность краткосрочных вкладов «Мы вместе» и «Доход»
- 06.12.2018 ОТП Банк предлагает сезонный вклад «Новогодний» со ставкой до 7,5%
- 03.12.2018 Банк «Ак Барс» повышает вклад «Юбилейный» до 9% годовых 2
- 29.11.2018 Банк «Уралсиб» повысил доходность вкладов «Мы вместе» и «Верное решение»
- 26.11.2018 ВТБ повышает ставки по вкладам для действующих клиентов 8
- 22.11.2018 Прибыльный сезон: Райффайзенбанк повышает ставки по накопительным счетам и вкладам
- 19.11.2018 Альфа-Банк к Новому году предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 8% и по депозиту до 8,18% годовых
- 15.11.2018 Севергазбанк повысил ставки по депозитам
- 12.11.2018 Банк «Восточный» запустил вклады «Рождественский» и «Рождественский-VIP»
- 08.11.2018 БКС Банк и «БКС Брокер» популяризируют инвестиции
- 08.11.2018 ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%
- 06.11.2018 Банк «Зенит» улучшил условия по сезонному вкладу «Восторг»
- 01.11.2018 Банк «Открытие» предлагает ставку 7,25% по депозиту «Классика» для малого и среднего бизнеса
- 29.10.2018 Банк «Глобэкс» повысил ставки по вкладам для физических лиц
- 25.10.2018 Абсолют Банк изменил ставки по срочным депозитам в рублях
- 22.10.2018 Вклад «Гранд» для пенсионеров от МКБ стал третьим по популярности в октябре
- 18.10.2018 Связь-Банк повысил ставку по сезонному вкладу «Легкий» до 7,5% в рублях
- 15.10.2018 Московский Кредитный Банк запустил специальный вклад «Гранд» для пенсионеров
- 11.10.2018 Инвестиционная группа QBF и банк «Восточный» запустили новый совместный продукт
- 08.10.2018 Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам
- 04.10.2018 Связь-Банк запустил сезонный вклад «Легкий» в иностранной валюте
- 01.10.2018 Банк «Русский Стандарт»: пенсионеры предпочитают открывать вклады на год
- 27.09.2018 Банк «Зенит» повысил ставки по вкладу с полисом ИСЖ
- 24.09.2018 К своему дню рождения УБРиР подарил клиентам вклад с повышенной ставкой
- 20.09.2018 Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам
- 17.09.2018 Банк «Российский Капитал» ввел вклад «Сезонный» под 7% 5
- 13.09.2018 Почта Банк запускает вклад «Хороший год» с доходностью 7% годовых
- 10.09.2018 Банк «Зенит» улучшил условия по вкладам в рублях
- 06.09.2018 Аукцион по продаже страхового имущества Мigtorg.com начал торги лизинговыми и кредитными активами
- 03.09.2018 МТС Банк проводит акцию по премиальным вкладам
- 30.08.2018 Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях
- 27.08.2018 Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и предложил клиентам новые депозиты
- 23.08.2018 Экспобанк запустил новые вклады онлайн
- 20.08.2018 Инвестиционный клуб AltaClub предоставил членам новую возможность — присоединиться к фонду вложений в стартапы летнего батча Y Combinator 2018
- 16.08.2018 ФорБанк изменил процентные ставки по вкладам для физических лиц 1
- 13.08.2018 Альфа-Банк привлек почти 10 тыс. новых клиентов-юрлиц в рамках программы лояльности FIFA 2018
- 09.08.2018 «Ренессанс Кредит» предложил клиентам специальные условия по вкладу «Ренессанс Доходный» 2
- 06.08.2018 ООО «Регион Инвестиции» представило клиентам онлайн-сервис для участия в первичном размещении облигаций
- 02.08.2018 Банк «Уралсиб» предлагает комплексный вклад «Стратегия» со ставкой до 8,2% годовых
- 30.07.2018 Все деньги бизнеса под рукой: ВУЗ-Банк запустил мобильное приложение для предпринимателей
- 26.07.2018 Экспобанк обновил линейку вкладов для физических лиц
- 19.07.2018 Московский Кредитный Банк повысил ставки по вкладу «Все включено» в долларах США
- 16.07.2018 Почта Банк представил обновленную версию интернет-банка 1
- 12.07.2018 41% клиентов «АльфаСтрахования» оформляет убытки по ОСАГО через европротокол
- 12.07.2018 «Российский Капитал» повысил ставки по вкладам