Связь-Банк (группа «ВЭБ») подвел итоги привлечения средств в сезонный срочный вклад «Новогодний».
За 2,5 месяца клиенты открыли в банке более 7 тыс. сезонных депозитов на сумму 5 млрд рублей.
Средства под 7,5% годовых в рублях привлекались с 3 декабря 2018 года по 12 февраля 2019 года через интернет-банк и в отделениях Связь-Банка в 53 регионах России.
В настоящее время Связь-Банк предлагает воспользоваться классическими депозитами из основной линейки, специальным вкладом «Двойной доход» с ИСЖ, а также накопительным счетом.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 367,88 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 45,66 млрд, кредитный портфель — 188,00 млрд, обязательства перед населением — 114,88 млрд.