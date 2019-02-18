Связь-Банк (группа «ВЭБ») подвел итоги привлечения средств в сезонный срочный вклад «Новогодний».

За 2,5 месяца клиенты открыли в банке более 7 тыс. сезонных депозитов на сумму 5 млрд рублей.

Средства под 7,5% годовых в рублях привлекались с 3 декабря 2018 года по 12 февраля 2019 года через интернет-банк и в отделениях Связь-Банка в 53 регионах России.

В настоящее время Связь-Банк предлагает воспользоваться классическими депозитами из основной линейки, специальным вкладом «Двойной доход» с ИСЖ, а также накопительным счетом.