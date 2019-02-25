ООО «ИК «Фридом Финанс» проводит размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей.

Дата начала размещения — 14 февраля 2019 года. Срок обращения выпуска — три года. Ставка купона определена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купонный период — 182 дня.

«Цель размещения облигаций — дальнейшее расширение бизнеса в России и создание публичной истории компании. Опыт размещения собственных бумаг есть у нашей дочерней компании в Казахстане, сами мы за последние несколько лет успешно организовали и разместили несколько выпусков облигаций для предприятий малого и среднего бизнеса в России и Казахстане. Наши клиенты знают об этом опыте, и с их стороны мы видим спрос на наши собственные ценные бумаги», — сказал генеральный директор ООО «ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Размещение проводится по открытой подписке на Московской бирже.

Рынок облигаций в РФ представлен преимущественно облигационными выпусками компаний с различными масштабами деятельности и кредитных организаций. Поэтому размещение облигаций крупной брокерской компании, предлагающей ценные бумаги по рыночной ставке, расширит возможности выбора инвесторов.

На протяжении последних лет ИК «Фридом Финанс» развивалась высокими темпами, расширяя не только перечень услуг, но и свое присутствие в российских регионах. Выпуск биржевых облигаций свидетельствует о зрелости и транспарентности бизнес-модели компании.