ПАО «МТС-Банк» улучшило условия по линейке вкладов в рублях, долларах США и евро для клиентов — физических лиц. Максимальная доходность по стандартной линейке розничных вкладов в МТС Банке теперь составляет 8% годовых — на 0,2 процентного пункта увеличена ставка сезонного вклада «МТС XXL», который можно оформить до 28 февраля 2019 года, минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей.
Наиболее выгодными предложениями банка по-прежнему являются вклады в рублях сроком на 367 дней:
- «МТС Доходный» — вклад с максимальной доходностью без возможности пополнения и снятия средств. Выплата процентов в конце срока действия. Максимальная ставка увеличена до 7,6% с 7,4% годовых;
- «МТС Активный» — вклад с режимом пополнения и ежемесячной выплатой процентов. Максимальная ставка увеличена до 7,3% с 7,1% годовых;
- «МТС Свободный» — пополняемо-отзывной вклад с ежемесячным доходом. Максимальная ставка увеличена до 6,9% с 6,7% годовых;
- «МТС Премиальный» — вклад с возможностью пополнения и снятия средств, с ежемесячной выплатой процентов. Максимальная ставка увеличена до 7,4% с 7,2% годовых;
- «МТС Премиальный Плюс» — вклад без ограничения максимальной суммы, выплата процентов в конце срока действия. Максимальная ставка увеличена до 8% с 7,8% годовых;
- «МТС Пенсионный» — специальный депозит для пенсионеров. Максимальная ставка увеличена до 7,3% с 7,1% годовых.
Оформить депозит клиент может любым удобным способом: в офисах МТС Банка, через интернет-банк или мобильное приложение. Для вкладов «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» предусмотрена надбавка 0,25% при оформлении депозита через интернет-банк или мобильное приложение.
Ознакомиться с более подробной информацией можно в разделе «Вклады» на сайте МТС Банка.
ПАО «МТС Банк» — крупный по размеру активов универсальный финансовый институт, дочерняя структура ПАО «АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Приоритетными направлениями деятельности выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, межбанковское кредитование, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. В сентябре 2012 года к МТС Банку было присоединено ОАО «Далькомбанк» с достаточно обширной сетью подразделений на Дальнем Востоке.
На текущий момент основным акционером банка является ПАО «МТС», контролирующее 55,24% через Mobile TeleSystems B. V. и ПАО «МГТС». ПАО АФК «Система» напрямую принадлежит 43,24% акций (основной бенефициар — Владимир Евтушенков). Доля в 1,52% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 166,43 млрд рублей (48-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 24,58 млрд, кредитный портфель — 88,15 млрд, обязательства перед населением — 72,01 млрд.