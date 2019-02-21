ПАО «МТС-Банк» улучшило условия по линейке вкладов в рублях, долларах США и евро для клиентов — физических лиц. Максимальная доходность по стандартной линейке розничных вкладов в МТС Банке теперь составляет 8% годовых — на 0,2 процентного пункта увеличена ставка сезонного вклада «МТС XXL», который можно оформить до 28 февраля 2019 года, минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей.

Наиболее выгодными предложениями банка по-прежнему являются вклады в рублях сроком на 367 дней:

«МТС Доходный» — вклад с максимальной доходностью без возможности пополнения и снятия средств. Выплата процентов в конце срока действия. Максимальная ставка увеличена до 7,6% с 7,4% годовых;

«МТС Активный» — вклад с режимом пополнения и ежемесячной выплатой процентов. Максимальная ставка увеличена до 7,3% с 7,1% годовых;

«МТС Свободный» — пополняемо-отзывной вклад с ежемесячным доходом. Максимальная ставка увеличена до 6,9% с 6,7% годовых;

«МТС Премиальный» — вклад с возможностью пополнения и снятия средств, с ежемесячной выплатой процентов. Максимальная ставка увеличена до 7,4% с 7,2% годовых;

«МТС Премиальный Плюс» — вклад без ограничения максимальной суммы, выплата процентов в конце срока действия. Максимальная ставка увеличена до 8% с 7,8% годовых;

«МТС Пенсионный» — специальный депозит для пенсионеров. Максимальная ставка увеличена до 7,3% с 7,1% годовых.

Оформить депозит клиент может любым удобным способом: в офисах МТС Банка, через интернет-банк или мобильное приложение. Для вкладов «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» предусмотрена надбавка 0,25% при оформлении депозита через интернет-банк или мобильное приложение.

Ознакомиться с более подробной информацией можно в разделе «Вклады» на сайте МТС Банка.