Райффайзенбанк объявляет о запуске нового вклада «Время действовать», максимальная ставка по которому составит 6,5%. Депозит можно открыть на срок 181, 366 или 730 дней с минимальной суммой вклада 50 тыс. рублей. Условия вклада предполагают возможность выбора способа получения процентов — прибавление к сумме вклада или зачисление на текущий счет. Депозит «Время действовать» можно открыть в интернет-банке «Райффайзен-Онлайн», мобильном приложении или любом отделении Райффайзенбанка. Предложение действует до 8 апреля 2019 года включительно.
«Уверены, что новый вклад будет пользоваться популярностью среди наших клиентов, — отмечает Максим Степочкин, начальник управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. — Его условия позволят не только разместить средства под выгодный процент, но и получать прибыль наиболее удобным способом».
Райффайзенбанк также повысил процентные ставки по депозитам «Стабильный рост», «Личный выбор» и «Добро пожаловать! (Премиальный)». Максимальные ставки по ним составят 5,58%, 5,22% и 6,6% годовых соответственно.
Изменения вступают в силу 22 февраля 2019 года. Более подробную информацию об условиях нового вклада и других депозитах можно найти на официальном сайте Райффайзенбанка.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИмпэксБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 1 156,55 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 156,86 млрд, кредитный портфель — 689,78 млрд, обязательства перед населением — 446,69 млрд.