Райффайзенбанк объявляет о запуске нового вклада «Время действовать», максимальная ставка по которому составит 6,5%. Депозит можно открыть на срок 181, 366 или 730 дней с минимальной суммой вклада 50 тыс. рублей. Условия вклада предполагают возможность выбора способа получения процентов — прибавление к сумме вклада или зачисление на текущий счет. Депозит «Время действовать» можно открыть в интернет-банке «Райффайзен-Онлайн», мобильном приложении или любом отделении Райффайзенбанка. Предложение действует до 8 апреля 2019 года включительно.

«Уверены, что новый вклад будет пользоваться популярностью среди наших клиентов, — отмечает Максим Степочкин, начальник управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. — Его условия позволят не только разместить средства под выгодный процент, но и получать прибыль наиболее удобным способом».

Райффайзенбанк также повысил процентные ставки по депозитам «Стабильный рост», «Личный выбор» и «Добро пожаловать! (Премиальный)». Максимальные ставки по ним составят 5,58%, 5,22% и 6,6% годовых соответственно.

Изменения вступают в силу 22 февраля 2019 года. Более подробную информацию об условиях нового вклада и других депозитах можно найти на официальном сайте Райффайзенбанка.