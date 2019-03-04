Банк «Открытие» увеличил ставки по вкладам «Основной доход», «Премиальный», «Свободное пополнение» и «Активное управление». Рост ставок составил от 0,2% до 0,5%. Максимальные ставки по флагманским наиболее доходным вкладам «Надежный» и «Открытый» не менялись и составляют 7,9% и 9,3% соответственно.

Также 1 марта были повышены ставки по накопительным счетам «Моя копилка» и «Накопительный» — до 7% и 9% соответственно.

Более подробная информация по условиям размещения средств на вкладах и счетах в «Открытии» — на сайте банка.

Банк «ФК Открытие»
ПАО «Банк «ФК Открытие» — крупный универсальный банк с хорошо развитой сетью подразделений. Ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». С 21 декабря 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком, возложенных на ФКБС, было прекращено. 11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие». 1 января 2019 года произошло официальное объединение Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Объединенная кредитная организация будет работать под брендом «Открытие» и с лицензией «ФК Открытие».


По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 2 163,00 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 322,40 млрд, кредитный портфель — 809,97 млрд, обязательства перед населением — 823,60 млрд.

Банки: Банк «ФК Открытие»
Источник: Banki.ru