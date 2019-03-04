Банк «Открытие» увеличил ставки по вкладам «Основной доход», «Премиальный», «Свободное пополнение» и «Активное управление». Рост ставок составил от 0,2% до 0,5%. Максимальные ставки по флагманским наиболее доходным вкладам «Надежный» и «Открытый» не менялись и составляют 7,9% и 9,3% соответственно.
Также 1 марта были повышены ставки по накопительным счетам «Моя копилка» и «Накопительный» — до 7% и 9% соответственно.
Более подробная информация по условиям размещения средств на вкладах и счетах в «Открытии» — на сайте банка.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 2 163,00 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 322,40 млрд, кредитный портфель — 809,97 млрд, обязательства перед населением — 823,60 млрд.