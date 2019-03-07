Альфа-Банк запустил уникальный продукт: кредитную карту для малого бизнеса под 1% в месяц, которая предлагается новым клиентам «на входе» — сразу при открытии счета в банке.
Предложение действует по акции «1-1-1» для клиентов — индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При открытии в банке расчетного счета в рамках пакета «Просто 1%» клиент получает кредитную B2B-карту по ставке 1% в месяц и торговый эквайринг под 1% от оборота. Клиент может по своему усмотрению воспользоваться всеми тремя продуктами или выбрать к расчетному обслуживанию отдельно карту или эквайринг.
Размер кредитного лимита устанавливается по результатам скоринговой проверки, эта процедура занимает несколько минут. На минимальный лимит могут рассчитывать все клиенты, независимо от результатов скоринга. Впоследствии кредитный лимит пересматривается ежемесячно в зависимости от оборотов клиента по счету.
Пакет «Просто 1%» включает набор основных сервисов и услуг, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы, операции с наличными, выпуск и обслуживание карт для бизнеса линейки «Альфа-Cash», полный функционал интернет- и мобильного банка. Стоимость пакета — 1% от входящих поступлений на счет, связанных непосредственно с бизнес-деятельностью клиента. При отсутствии оборотов по счету обслуживание бесплатное. Иных комиссий не предусмотрено.
«Комплексное предложение по акции «1-1-1» разработано с учетом всех потребностей малого и микробизнеса. В основном эти клиенты заняты в розничной торговле — им нужен эквайринг по доступным тарифам. При этом у небольших предприятий розничной торговли зачастую возникает потребность покрыть кассовый разрыв, закупить товар. И эту задачу решает наша кредитная карта, освобождая клиента от необходимости собирать документы, оформлять кредит, тратить время. Таким образом, клиент получает полный набор необходимых для бизнеса финансовых инструментов всего за 1%. Также кредитная B2B-карта позволит стартапам и маленьким компаниям использовать заемные средства по карте на развитие бизнеса, не оформляя кредит. Простота получения кредитной карты позволит даже небольшому начинающему бизнесу формировать положительную кредитную историю, что впоследствии откроет ему доступ к упрощенному финансированию в банке. Малому бизнесу крайне необходимы простые и экономичные, доступные сервисы, поэтому мы убеждены, что наше комплексное предложение, уникальное для российского рынка, будет востребовано», — заявил руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.
Акция «1-1-1» действует до 3 июня 2019 года.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 3 294,40 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 429,34 млрд, кредитный портфель — 2 032,94 млрд, обязательства перед населением — 1 023,04 млрд.