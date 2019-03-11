Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9%. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования — от двух до пяти лет, сумма — от 50 тыс. до 5 млн рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке.

Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты смогут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

«Рост бизнеса «Открытия» в сегменте розничного кредитования — одна из первоочередных задач в рамках нашей стратегии, — говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». — Мы намерены активно наращивать клиентскую базу как количественно, так и качественно, предлагая заемщикам максимально выгодные, удобные и надежные финансовые решения».