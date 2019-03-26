С 2017 года к контрольно-кассовой технике предъявляются новые требования. Главные из них — касса должна отправлять электронные версии чеков в ФНС, иметь подключение к Интернету и фискальный накопитель, поэтому предприниматели меняют старые кассы на онлайн-кассы и передают каждый чек в ФНС через оператора фискальных данных. Смарт-терминал «Эвотор» — это «умная» онлайн-касса, работающая в соответствии с новыми требованиями законодательства (54-ФЗ), с привычными функциями обычного кассового аппарата, при этом программное обеспечение позволяет выполнять самые разные функции, например продавать товар, проводить инвентаризацию, переносить информацию о продукции в базу, отправлять и сохранять отчеты, работать с картами лояльности и др.

Московский Индустриальный Банк в рамках поддержки клиентов при переходе на работу с новым оборудованием предлагает тарифный план «Онлайн касса +», которым могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты банка, оплатившие в банке смарт-терминал «Эвотор», предоставленный официальным партнером ПАО «МИнБанк» — компанией «АТМ Альянс», при условии подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. В рамках тарифного плана предполагается открытие расчетного счета в рублях и иностранных валютах без комиссии с бесплатным оформлением всех необходимых документов. Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания также осуществляется без взимания платы, в том числе и за последующее обслуживание в течение двух месяцев.

Кроме того, Московский Индустриальный Банк бесплатно выпустит клиентам — пользователям тарифного плана «Онлайн касса +» корпоративную карту Business и предоставит другие дополнительные услуги с приятными скидками. Тарифный план действует с 01.02.2019 по 30.06.2019. Подробнее читайте на официальном сайте банка www.minbank.ru .

Для справки: «АТМ Альянс» — торгово–сервисная компания, специализируется на продаже и комплексном сервисном обслуживании банковского оборудования. За восемь лет работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер, который на сегодняшний день обслуживает более 200 тыс. единиц оборудования по всей стране: в Центральной России, на Северном Кавказе, Урале, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке.

Московский Индустриальный Банк — универсальный, многофилиальный клиентоориентированный банк, оказывающий все виды банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Банк обслуживает около 60 тыс. юридических лиц и свыше 1,5 млн частных клиентов и имеет 250 офисов обслуживания в 27 субъектах РФ, расположенных в ЦФО, СЗФО, Приволжском ФО, ЮФО и СКФО, а также более 2 600 терминалов для дистанционного банковского обслуживания.