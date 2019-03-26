С 2017 года к контрольно-кассовой технике предъявляются новые требования. Главные из них — касса должна отправлять электронные версии чеков в ФНС, иметь подключение к Интернету и фискальный накопитель, поэтому предприниматели меняют старые кассы на онлайн-кассы и передают каждый чек в ФНС через оператора фискальных данных. Смарт-терминал «Эвотор» — это «умная» онлайн-касса, работающая в соответствии с новыми требованиями законодательства (54-ФЗ), с привычными функциями обычного кассового аппарата, при этом программное обеспечение позволяет выполнять самые разные функции, например продавать товар, проводить инвентаризацию, переносить информацию о продукции в базу, отправлять и сохранять отчеты, работать с картами лояльности и др.
Московский Индустриальный Банк в рамках поддержки клиентов при переходе на работу с новым оборудованием предлагает тарифный план «Онлайн касса +», которым могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты банка, оплатившие в банке смарт-терминал «Эвотор», предоставленный официальным партнером ПАО «МИнБанк» — компанией «АТМ Альянс», при условии подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. В рамках тарифного плана предполагается открытие расчетного счета в рублях и иностранных валютах без комиссии с бесплатным оформлением всех необходимых документов. Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания также осуществляется без взимания платы, в том числе и за последующее обслуживание в течение двух месяцев.
Кроме того, Московский Индустриальный Банк бесплатно выпустит клиентам — пользователям тарифного плана «Онлайн касса +» корпоративную карту Business и предоставит другие дополнительные услуги с приятными скидками. Тарифный план действует с 01.02.2019 по 30.06.2019. Подробнее читайте на официальном сайте банка www.minbank.ru.
Для справки: «АТМ Альянс» — торгово–сервисная компания, специализируется на продаже и комплексном сервисном обслуживании банковского оборудования. За восемь лет работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер, который на сегодняшний день обслуживает более 200 тыс. единиц оборудования по всей стране: в Центральной России, на Северном Кавказе, Урале, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке.
Московский Индустриальный Банк — универсальный, многофилиальный клиентоориентированный банк, оказывающий все виды банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Банк обслуживает около 60 тыс. юридических лиц и свыше 1,5 млн частных клиентов и имеет 250 офисов обслуживания в 27 субъектах РФ, расположенных в ЦФО, СЗФО, Приволжском ФО, ЮФО и СКФО, а также более 2 600 терминалов для дистанционного банковского обслуживания.
ПАО «Московский Индустриальный банк» — крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания и продаж. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, работа на рынке ценных бумаг, в том числе в формате сделок РЕПО. Кроме того, банк стабильно финансирует проекты в сфере недвижимости (в том числе ряда крупных застройщиков), а также предоставляет полный спектр услуг частным лицам. Важнейший источник фондирования — средства населения.
Банк имеет сложную и размытую структуру собственности, которую до конца не раскрывает. На текущий момент основными акционерами являются президент кредитной организации Абубакар Арсамаков и члены его семьи (совокупно 12,42%). Доли остальных акционеров не превышают 10%, среди них: Рустам Магомадов (9,02%), Олег Маклаков (8,76%), Абумуслим Алимуханов (8,74%), Арби Касумов (7,41%), гражданин Австрии Николай Харитонов (5,87%). Остальные акционеры владеют пакетами менее 5% акций, в том числе 13,03% приходится на миноритариев. Отметим, что Николай Харитонов также является основным владельцем ПСК «Строитель Астрахани» (крупный застройщик г. Астрахани). В отчетности по МСФО отмечается, что контроль над банком осуществляет его президент Абубакар Арсамаков и связанные с ним стороны.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 287,45 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -16,14 млрд, кредитный портфель — 192,68 млрд, обязательства перед населением — 190,33 млрд.