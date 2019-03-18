В Банке ДОМ.РФ увеличены ставки по вкладам и обновилась линейка доступных депозитов. Частные клиенты могут выбрать различные варианты вложений на выгодных условиях с большим сочетанием опций.

Ставка по вкладу «Стратегический» увеличена до 8,3%, что делает данный депозит одним из наиболее привлекательных на рынке. Ставки варьируются от 7,8% до 8,3%, сроки — от 91 до 367 дней.

В банке также доступны четыре новых вклада: «Базовый Сберегательный», «Пополняемый Сберегательный», «Расчетный Сберегательный» и «Расчетный Пенсионный». В сравнении с предшествующий линейкой депозитов ставки по новым вкладам увеличены.

«Базовый Сберегательный». Вклад предлагает различные варианты размещения средств и будет интересен тем, кто рассчитывает получить высокую ставку при коротком сроке вложений. Ставки от 6,2% до 7,3%, срок депозита — от 91 до 1 100 дней.

«Пополняемый Сберегательный». Удобный вариант пополняемого депозита с привлекательными процентными ставками от 6% до 6,5% и гибкими сроками от 91 до 1 100 дней.

«Расчетный Сберегательный». Вклад с полным контролем над размещаемыми средствами, которые можно снимать и возвращать на счет в любое удобное время. Ставки от 5,7% до 6,2%, сроки — от 91 до 1 100 дней.

«Расчетный Пенсионный». Специальное предложение для клиентов, получающих пенсию. Данный вклад предполагает снятие и пополнение без потери процентов и выгодную ставку. Ставки от 6,0% до 6,3%, срок депозита — от 91 до 1 100 дней.

Для вклада «Сезонный» действуют новые условия по срокам размещения (от 91 до 367 дней), а также выгодные ставки — от 7% до 7,5%. Обращаем внимание, что предложение ограниченно: вклад «Сезонный» можно открыть до 30 июня 2019 года.

Ставки зависят от суммы и срока. Вклад «Базовый Сберегательный» и «Сезонный» можно открыть на сумму от 100 тыс. рублей, «Пополняемый Сберегательный» и «Расчетный Сберегательный» — от 30 тыс. рублей, «Пенсионный» — от 10 тыс. рублей, а «Стратегический» — от 500 тыс. рублей.

Все подробности по новой линейке депозитов Банка ДОМ.РФ можно уточнить на сайте.