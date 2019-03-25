ВУЗ-Банк запустил кредитную карту «120 дней без процентов» в сентябре минувшего года, за это время предложением воспользовались 2,5 тыс. человек.

«Пик оформлений пришелся на декабрь, и это неудивительно: именно в преддверии праздников самые большие траты. Удобно, когда есть возможность купить подарки родным и близким, воспользовавшись кредитным лимитом, и погасить долг без процентов вплоть до апреля», — комментирует Лариса Попова, начальник отдела развития продаж розничного бизнеса АО «ВУЗ-Банк».

Кредитная карта «120 дней без процентов» — это не просто деньги, которые в нужный момент всегда окажутся под рукой, но и дополнительные бонусы. Так, за любые покупки по карте банк начисляет кешбэк в размере 1%.

Оформить карту просто: если кредитный лимит менее 100 тыс. рублей, для оформления требуется только паспорт. Средняя сумма одобренного кредитного лимита по карте составляет 58 тыс. рублей.

«Лимит в 50—60 тысяч рублей наиболее комфортен для наших клиентов. Эта сумма является оптимальной «подушкой безопасности» на случай непредвиденных расходов, при этом задолженность реально погасить в течение льготного периода», — добавляет Лариса Попова.

Карта оформляется бесплатно, сроком на три года, а ее годовое сопровождение стоит 1 900 рублей, но, как только держатель карты потратит 150 тыс. рублей в течение года от даты оформления договора, банк вернет деньги за годовое обслуживание.

ВУЗ-Банк АО «ВУЗ-банк» — крупный по размеру активов региональный банк (Екатеринбург), бывшая дочерняя организация Пробизнесбанка (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу Памяти»), основного участника финансовой группы «Лайф». Приоритетными направлениями бизнеса являются кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств физических и юридических лиц во вклады, операции на валютном рынке. Основным источником фондирования банка выступают средства физических лиц. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. С октября 2015 года инвестором ВУЗ-Банка выступает ПАО «КБ «УБРиР».

По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 99,69 млрд рублей (66-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -5,33 млрд, кредитный портфель — 16,82 млрд, обязательства перед населением — 15,29 млрд.

Банки: ВУЗ-Банк
Источник: Banki.ru