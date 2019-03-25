ВУЗ-Банк запустил кредитную карту «120 дней без процентов» в сентябре минувшего года, за это время предложением воспользовались 2,5 тыс. человек.

«Пик оформлений пришелся на декабрь, и это неудивительно: именно в преддверии праздников самые большие траты. Удобно, когда есть возможность купить подарки родным и близким, воспользовавшись кредитным лимитом, и погасить долг без процентов вплоть до апреля», — комментирует Лариса Попова, начальник отдела развития продаж розничного бизнеса АО «ВУЗ-Банк».

Кредитная карта «120 дней без процентов» — это не просто деньги, которые в нужный момент всегда окажутся под рукой, но и дополнительные бонусы. Так, за любые покупки по карте банк начисляет кешбэк в размере 1%.

Оформить карту просто: если кредитный лимит менее 100 тыс. рублей, для оформления требуется только паспорт. Средняя сумма одобренного кредитного лимита по карте составляет 58 тыс. рублей.

«Лимит в 50—60 тысяч рублей наиболее комфортен для наших клиентов. Эта сумма является оптимальной «подушкой безопасности» на случай непредвиденных расходов, при этом задолженность реально погасить в течение льготного периода», — добавляет Лариса Попова.

Карта оформляется бесплатно, сроком на три года, а ее годовое сопровождение стоит 1 900 рублей, но, как только держатель карты потратит 150 тыс. рублей в течение года от даты оформления договора, банк вернет деньги за годовое обслуживание.