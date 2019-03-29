Банк «Открытие» вошел в число крупнейших ипотечных банков страны по итогам 2018 года. Об этом свидетельствует рэнкинг рейтингового агентства «Эксперт РА». Темп прироста выдач ипотечных кредитов в «Открытии» превысил 172%. По этому показателю банк вошел в топ-3 кредитных организаций России.

По объемам выдач «Открытие» занимает девятое место в рэнкинге «Эксперт РА»: в 2018 году банк выдал ипотечных кредитов на сумму 33,8 млрд. Всего группа «Открытие» (с учетом Бинбанка, который был присоединен к банку «Открытие» 1 января 2019 года) за прошлый год выдала ипотечных кредитов на сумму 42,1 млрд рублей.

По данным «Эксперт РА» на 1 января 2019 года, объем ипотечного портфеля банка «Открытие» составил 67,6 млрд рублей, что на 37% превышает показатели предыдущего года. Совокупный портфель группы «Открытие» составил 84,4 млрд рублей.

При этом по итогам первых двух месяцев 2019 года уже объединенный банк «Открытие» сохраняет динамику роста выдач. Так, в январе объем выданных ипотечных займов составил 3,95 млрд рублей, а в феврале вырос еще на треть до 5,35 млрд рублей. Всего в январе — феврале банк выдал 3 752 ипотечных кредита общим объемом 9,3 млрд рублей. По этому показателю, по данным аналитического центра компании «Русипотека», банк уверенно занимает шестую строчку в списке крупнейших кредитных организаций страны.

«Укрепление позиций на рынке ипотечного кредитования — одна из стратегических целей в рамках развития розничного бизнеса банка «Открытие». На сегодняшний день мы предлагаем одни из наиболее интересных условий по ипотеке и по итогам 2019 года рассчитываем более чем в полтора раза увеличить текущие показатели по выдачам», — отметил директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров.