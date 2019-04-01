Ставка по вкладу «Долгосрочный ТКБ» в первый процентный период сохранилась в размере 8% годовых. Также банк предлагает высокие ставки и на следующие периоды, что позволит гарантировать высокий доход по вкладу на длительный срок с возможностью расторжения досрочно без потери процентов после каждого процентного периода. Минимальная сумма вклада — от 50 тыс. рублей.
Во вкладе «ТКБ-Премиум Рантье» ставка составляет 7,85% годовых вне зависимости от срока. Минимальная сумма вклада — от 5 млн рублей. Ставка по вкладу «ТКБ-Рантье» увеличилась до 7,7% годовых, до 7,75% годовых — по вкладу «ТКБ-Онлайн Рантье» (минимальная сумма — от 50 тыс. рублей).
Ставка по вкладу «ТКБ-Пенсионный» не изменилась и составляет 7,2% годовых, по вкладу «ТКБ-Инвестиционный» — увеличилась до 7,9% годовых, при заключении договора ИСЖ — до 8,9%.
Ставка по вкладу «ТКБ-Универсальный» увеличилась до 6,95% годовых вне зависимости от срока, по вкладу «ТКБ-Онлайн Универсальный» — до 7% годовых. Минимальная сумма этих вкладов — от 50 тыс. рублей. Ставка по вкладу «ТКБ-Премиум Универсальный» теперь составляет 7,1% годовых вне зависимости от срока. Минимальная сумма вклада — от 5 млн рублей.
В системе «ТКБ-Экспресс» можно открыть вклады «ТКБ-Онлайн Универсальный», «ТКБ-Онлайн Рантье», «Долгосрочный ТКБ», «ТКБ-Пенсионный».
ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ) — крупный по размеру активов столичный банк с развитой региональной сетью. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физлиц (35,6%), а также привлеченные МБК (21,7%) и средства предприятий и организаций (16,8%).
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 33,59% акций. Доли в размере 9,99% принадлежат гражданину Узбекистана Шарафиддину Камаритдинову и гражданке Республики Кипр Джианнуле Далити. Долями в размере 9,89% владеют члены совета директоров Роман Мирончик и Татьяна Орлова (дочь основателя банка «Возрождение», которая ранее занимала должность заместителя председателя правления и входила в совет директоров банка). Максим Соломко контролирует долю в 9,31%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,47%), Георгий Георгиев (2,75%), Наталья Покрышева (2,34%), Евгения Денисова (1,29%), Гаяна Кириенко (2,27%), Лариса Голубкина (1,14%), Сергей Рудов (1,04%), миноритарии (3,03%).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 160,42 млрд рублей (49-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 16,06 млрд, кредитный портфель — 74,55 млрд, обязательства перед населением — 62,26 млрд.