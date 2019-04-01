Ставка по вкладу «Долгосрочный ТКБ» в первый процентный период сохранилась в размере 8% годовых. Также банк предлагает высокие ставки и на следующие периоды, что позволит гарантировать высокий доход по вкладу на длительный срок с возможностью расторжения досрочно без потери процентов после каждого процентного периода. Минимальная сумма вклада — от 50 тыс. рублей.

Во вкладе «ТКБ-Премиум Рантье» ставка составляет 7,85% годовых вне зависимости от срока. Минимальная сумма вклада — от 5 млн рублей. Ставка по вкладу «ТКБ-Рантье» увеличилась до 7,7% годовых, до 7,75% годовых — по вкладу «ТКБ-Онлайн Рантье» (минимальная сумма — от 50 тыс. рублей).

Ставка по вкладу «ТКБ-Пенсионный» не изменилась и составляет 7,2% годовых, по вкладу «ТКБ-Инвестиционный» — увеличилась до 7,9% годовых, при заключении договора ИСЖ — до 8,9%.

Ставка по вкладу «ТКБ-Универсальный» увеличилась до 6,95% годовых вне зависимости от срока, по вкладу «ТКБ-Онлайн Универсальный» — до 7% годовых. Минимальная сумма этих вкладов — от 50 тыс. рублей. Ставка по вкладу «ТКБ-Премиум Универсальный» теперь составляет 7,1% годовых вне зависимости от срока. Минимальная сумма вклада — от 5 млн рублей.

В системе «ТКБ-Экспресс» можно открыть вклады «ТКБ-Онлайн Универсальный», «ТКБ-Онлайн Рантье», «Долгосрочный ТКБ», «ТКБ-Пенсионный».