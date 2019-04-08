ВТБ запустил специальное предложение «ЭкстраЛайт», в рамках которого кредит на новый автомобиль можно оформить по ставке от 3,5% годовых, на автомобиль с пробегом — от 5%. Получение кредита возможно по двум документам и без справки о доходах.

Минимальные ценовые показатели 3,5% для новых автомобилей и 5% для транспорта с пробегом доступны при получении дисконтов от банка: 5 процентных пунктов при страховании жизни, 2,5 п. п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 3 п. п. при оформлении полиса «ВместоКАСКО».

Программа позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 300 тыс. до 3 млн рублей для авто с пробегом и до 5 млн рублей для новых автомобилей. Средства выдаются сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

«Новое предложение «ЭкстраЛайт» уникально для рынка, позволяет выбрать любой автомобиль и при этом приобрести его в кредит с максимально низкой ставкой. Программа выполнена в формате конструктора. В зависимости от типа и количества оформленных, по желанию клиента, сервисных услуг, ему предоставляются различные дисконты. Набор дополнительных продуктов при этом может быть любым. ВТБ обеспечит быстрое проведение сделки по упрощенной схеме и качественный сервис по дистанционному обслуживанию кредита», — комментирует начальник управления организации продаж автокредитов и партнерских программ — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ за январь — февраль 2019 года нарастил объем автокредитования на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк провел 12,6 тыс. сделок на общую сумму 9,8 млрд рублей. Объем портфеля на 1 марта составил 112,4 млрд рублей.