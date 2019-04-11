ВТБ запустил обновленный раздел «Сбережения» в своем мобильном и интернет-банке. Он наглядно отражает условия каждого продукта, а также помогает быстро выбирать наиболее подходящее предложение для каждого клиента.

Новый сервис позволяет пользователям получать сразу всю информацию по каждому вкладу: от размера процентных ставок и сроков до опций снятия и пополнения. Теперь не надо отмечать необходимые параметры депозита, чтобы выбрать список подходящих опций, а также дополнительно заходить на сайт банка для сравнения условий по всей линейке вкладов. В «ВТБ-Онлайн» появилась единая таблица ставок, которая позволяет сразу увидеть наиболее подходящее предложение.

Оформить депозит пользователи мобильного приложения ВТБ могут во вкладке «Витрина», выбрав раздел «Вклады и накопительные счета». Сервис также доступен на главной странице интернет-банка в разделе «Сбережения».

По итогам 2018 года портфель онлайн-вкладов ВТБ увеличился в два раза, доля в общем портфеле привлеченных средств выросла с 26% до 44%. По результатам комплексного исследования в 2018 году мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» вошло в тройку лучших мобильных банков для iOS в рейтинге компании UsabilityLab.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.


По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 13 941,98 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 572,61 млрд, кредитный портфель — 9 515,37 млрд, обязательства перед населением — 3 888,31 млрд.

Банки: ВТБ
Источник: Banki.ru