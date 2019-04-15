Платежная система Contact обновила платформу для денежных переводов через Интернет.

Полностью изменился не только дизайн, но и функциональное наполнение сайта. Навигация стала проще, а интерфейс в целом — понятнее и информативнее.

Усовершенствованы ключевые разделы сайта — для отправки переводов и пополнения карт. Теперь при заполнении реквизитов на экран выводятся только те поля, которые нужно заполнять конкретно для этого вида перевода. Объединены шаги с выбором региона и города, а также шаблоны для внесения данных отправителя и получателя. Благодаря этому риск ошибки при вводе данных сводится к минимуму. К тому же все эти изменения позволяют существенно экономить время пользователя при совершении операций.

На главной странице появилась важная для клиентов информация о точках обслуживания, тарифах и акциях и раздел с часто задаваемыми вопросами. Также с основной страницы теперь можно быстро перейти на форму для проверки статуса перевода.

Формы, кнопки и другие элементы дизайна отрисованы креативным агентством по индивидуальному заказу. Вся стилистика и навигационное управление были переработаны в соответствии с современными требованиями пользовательского опыта при работе с финансовыми сервисами. Комплекс этих преобразований позволил сделать качественный рывок по улучшению сервиса. Теперь продукт соответствует всем стандартам качества и отвечает требованиям самых взыскательных клиентов.

Надежность сервиса и безопасность переводов через Contact, как и ранее, обеспечивают на высоком уровне средства криптографической защиты информации.

Напомним, в начале 2019 года платежная система Contact провела масштабный ребрендинг визуального оформления. В частности, обновила логотип, который теперь отражает ключевую цель компании — сохранение семейных ценностей и связи близких людей на расстоянии.

Предыдущая версия сайта:

Новая версия сайта: