Альфа-Банк упрощает процедуру кредитования малого бизнеса — для кредитов до 3 млн рублей достаточно иметь положительную кредитную историю.
Альфа-Банк запустил экспресс-технологию кредитования малого бизнеса — по кредитам до 3 млн рублей банк принимает решение в течение нескольких часов, оценивая только кредитную историю заемщика.
От заемщика не требуется залога и официальной отчетности, подтверждающей его финансовое состояние.
Благодаря скоринговой модели, построенной на анализе кредитной истории, банк может в автоматическом режиме с высокой степенью точности оценить платежеспособность потенциального заемщика.
Ставки по кредитам на основе экспресс-решений не будут отличаться от стоимости кредитов, выданных по классической процедуре (14—17% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования).
Услуга доступна для юрлиц или индивидуальных предпринимателей, независимо от того, обслуживались ли они ранее в Альфа-Банке.
Заявку на кредит можно оставить на сайте банка, через контакт-центр либо обратившись в отделение.
Банк запрашивает у заемщика минимум информации, необходимой для его идентификации и обработки кредитной истории в рамках установленных законом процедур.
«Наличие положительной кредитной истории у представителей малого бизнеса — это показатель определенной финансовой культуры и дисциплины собственников бизнеса и подтверждение реального срока работы компании. Поэтому кредитование на основе исключительно кредитной истории позволит нам сохранить контроль над рисками и привлечь наиболее качественных, ответственных заемщиков малого бизнеса, — отмечает руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. — Оформление кредита в рамках классической процедуры обычно занимает одну-две недели, заемщику требуется подготовить пакет документов, подтвердить финансовое состояние. Мы поощряем клиентов с положительной кредитной историей, предлагая им заемные средства по той же ставке, что и по классическим кредитным процедурам, но в максимально сжатые сроки и без сбора какой-либо дополнительной документации. Малому бизнесу необходимы простые и быстрые кредитные решения. Мы убеждены, что наше предложение будет востребовано и продемонстрирует предпринимателям важность формирования положительной кредитной истории, которая открывает доступ к упрощенному финансированию».
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 3 290,04 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 428,86 млрд, кредитный портфель — 2 039,54 млрд, обязательства перед населением — 1 029,21 млрд.