Альфа-Банк упрощает процедуру кредитования малого бизнеса — для кредитов до 3 млн рублей достаточно иметь положительную кредитную историю.

Альфа-Банк запустил экспресс-технологию кредитования малого бизнеса — по кредитам до 3 млн рублей банк принимает решение в течение нескольких часов, оценивая только кредитную историю заемщика.

От заемщика не требуется залога и официальной отчетности, подтверждающей его финансовое состояние.

Благодаря скоринговой модели, построенной на анализе кредитной истории, банк может в автоматическом режиме с высокой степенью точности оценить платежеспособность потенциального заемщика.

Ставки по кредитам на основе экспресс-решений не будут отличаться от стоимости кредитов, выданных по классической процедуре (14—17% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования).

Услуга доступна для юрлиц или индивидуальных предпринимателей, независимо от того, обслуживались ли они ранее в Альфа-Банке.

Заявку на кредит можно оставить на сайте банка, через контакт-центр либо обратившись в отделение.

Банк запрашивает у заемщика минимум информации, необходимой для его идентификации и обработки кредитной истории в рамках установленных законом процедур.

«Наличие положительной кредитной истории у представителей малого бизнеса — это показатель определенной финансовой культуры и дисциплины собственников бизнеса и подтверждение реального срока работы компании. Поэтому кредитование на основе исключительно кредитной истории позволит нам сохранить контроль над рисками и привлечь наиболее качественных, ответственных заемщиков малого бизнеса, — отмечает руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин. — Оформление кредита в рамках классической процедуры обычно занимает одну-две недели, заемщику требуется подготовить пакет документов, подтвердить финансовое состояние. Мы поощряем клиентов с положительной кредитной историей, предлагая им заемные средства по той же ставке, что и по классическим кредитным процедурам, но в максимально сжатые сроки и без сбора какой-либо дополнительной документации. Малому бизнесу необходимы простые и быстрые кредитные решения. Мы убеждены, что наше предложение будет востребовано и продемонстрирует предпринимателям важность формирования положительной кредитной истории, которая открывает доступ к упрощенному финансированию».