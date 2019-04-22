Банк «Восточный» предлагает своим клиентам принять участие в акции «Больше покупок — больше подарок». В рамках акции каждый клиент банка «Восточный», оформивший кредитную карту Visa в период проведения акции, сможет поучаствовать в розыгрыше сертификатов на покупку техники.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в период с 22 апреля до 31 мая 2019 года оформить кредитную карту Visa банка «Восточный» и использовать ее в качестве средства оплаты как минимум один раз.
Участник акции, который оформил карту банка «Восточный» и оплатил ею любую покупку, получает возможность выиграть сертификат в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 20 000 рублей. А совершив одну или более расходных операций по карте на сумму от 1 тыс. рублей, можно выиграть сертификат на покупку техники на сумму 100 тыс. или 50 тыс. рублей.
Чем больше сумма и количество операций по кредитной карте, тем выше шанс получить приз.
Победители розыгрыша будут определены в период с 1 по 15 июня. Каждый победитель может получить свой приз с 16 по 30 июня в отделениях банка «Восточный».
Количество победителей и призов розыгрыша ограниченно.
Подробнее об акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте.
В акции могут принять участие клиенты, оформившие кредитную карту Visa банка «Восточный». Подробнее о картах можно узнать на сайте банка.
ПАО «Восточный экспресс банк» ? крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 286,62 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 38,82 млрд, кредитный портфель — 151,41 млрд, обязательства перед населением — 161,90 млрд.