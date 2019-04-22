Банк «Восточный» предлагает своим клиентам принять участие в акции «Больше покупок — больше подарок». В рамках акции каждый клиент банка «Восточный», оформивший кредитную карту Visa в период проведения акции, сможет поучаствовать в розыгрыше сертификатов на покупку техники.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в период с 22 апреля до 31 мая 2019 года оформить кредитную карту Visa банка «Восточный» и использовать ее в качестве средства оплаты как минимум один раз.

Участник акции, который оформил карту банка «Восточный» и оплатил ею любую покупку, получает возможность выиграть сертификат в магазины цифровой, бытовой техники и электроники номиналом 20 000 рублей. А совершив одну или более расходных операций по карте на сумму от 1 тыс. рублей, можно выиграть сертификат на покупку техники на сумму 100 тыс. или 50 тыс. рублей.

Чем больше сумма и количество операций по кредитной карте, тем выше шанс получить приз.

Победители розыгрыша будут определены в период с 1 по 15 июня. Каждый победитель может получить свой приз с 16 по 30 июня в отделениях банка «Восточный».

Количество победителей и призов розыгрыша ограниченно.

Подробнее об акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте.

В акции могут принять участие клиенты, оформившие кредитную карту Visa банка «Восточный». Подробнее о картах можно узнать на сайте банка.