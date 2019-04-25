Предодобренные кредиты теперь доступны клиентам малого и среднего бизнеса в интернет-банке «Бизнес-портал». Кредит предоставляется без визита в офис банка, залога и поручительства. В «Открытии» считают, что объемы кредитования бизнеса в онлайн-каналах в перспективе будут расти.

Через Интернет предлагаются кредиты «Экспресс Овердрафт» с лимитом до 2 млн рублей и «Бизнес Аванс» — до 3 млн рублей под эквайринговые поступления. Клиент, получив предложение, может подписать договор с помощью СМС и воспользоваться кредитными средствами сразу после подтверждения со стороны банка. С момента подтверждения до получения денег на счет проходит не больше одного дня.

«Мы предлагаем действующим клиентам максимально удобные предодобренные кредиты. Они оформляются без посещения банка, дополнительных документов и длительного ожидания. Наши ставки по онлайн-кредитам от 13% — одни из самых привлекательных на рынке», — говорит заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие» Елена Куроптева.

Онлайн-кредиты расширяют линейку продуктов и сервисов в интернет-банке «Бизнес-портал» и мобильном приложении, экономят время и делают обслуживание в банке более удобным для клиентов. Развитие цифровых каналов «Открытия» направлено на увеличение объемов онлайн-продаж, автоматизацию процесса кредитования и сокращение сроков принятия решения по кредитным продуктам.

«Предприниматели уже привыкли к высокой скорости при использовании банковских продуктов. Теперь компаниям, испытывающим потребность в финансировании текущего бизнеса, банк может оказать помощь максимально быстро. Мы видим, что кредиты на небольшие суммы уже выдаются преимущественно в онлайне», — отмечает начальник управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Антон Огородников.