Банк «Уралсиб» улучшил условия по автокредитам. Банк внес изменения в программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» и в требования к регистрации клиентов.

Условия программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» теперь распространяются на новые автомобили отечественного производства. Ранее программа действовала только при покупке новых автомобилей иностранного производства.

В числе главных плюсов программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» — сниженный ежемесячный платеж по кредиту и возможность погашения части основного долга (остаточного платежа) в конце срока кредитного договора. При этом размер остаточного платежа может составлять до 45% от стоимости автомобиля.

Также банк упростил требования к регистрации клиента. Теперь клиенту достаточно иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Срок постоянной регистрации не ограничен. Наличие временной регистрации не влияет на принятие решения по кредиту.

Банк Уралсиб

ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.

По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 561,56 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,67 млрд, кредитный портфель — 263,12 млрд, обязательства перед населением — 158,31 млрд.

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Источник: Banki.ru