Банк «Уралсиб» улучшил условия по автокредитам. Банк внес изменения в программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» и в требования к регистрации клиентов.
Условия программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» теперь распространяются на новые автомобили отечественного производства. Ранее программа действовала только при покупке новых автомобилей иностранного производства.
В числе главных плюсов программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» — сниженный ежемесячный платеж по кредиту и возможность погашения части основного долга (остаточного платежа) в конце срока кредитного договора. При этом размер остаточного платежа может составлять до 45% от стоимости автомобиля.
Также банк упростил требования к регистрации клиента. Теперь клиенту достаточно иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Срок постоянной регистрации не ограничен. Наличие временной регистрации не влияет на принятие решения по кредиту.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 561,56 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,67 млрд, кредитный портфель — 263,12 млрд, обязательства перед населением — 158,31 млрд.