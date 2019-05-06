Банк «Уралсиб» улучшил условия потребительского кредитования, увеличив сумму кредита, предоставляемого без подтверждения дохода.

Теперь при подаче заявки на кредит на сумму до 300 тыс. рублей включительно клиенту достаточно представить паспорт РФ и любой второй документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, водительское удостоверение, заграничный паспорт и другие).

Ранее максимальная сумма кредита, при которой не требовалось подтверждение дохода, составляла 250 тыс. рублей.

Изменение распространяется на все программы потребительского кредитования, за исключением полностью одобренных кредитных предложений банка, где представление указанных документов не требуется.