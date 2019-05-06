Банк «Уралсиб» улучшил условия потребительского кредитования, увеличив сумму кредита, предоставляемого без подтверждения дохода.
Теперь при подаче заявки на кредит на сумму до 300 тыс. рублей включительно клиенту достаточно представить паспорт РФ и любой второй документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, водительское удостоверение, заграничный паспорт и другие).
Ранее максимальная сумма кредита, при которой не требовалось подтверждение дохода, составляла 250 тыс. рублей.
Изменение распространяется на все программы потребительского кредитования, за исключением полностью одобренных кредитных предложений банка, где представление указанных документов не требуется.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.
По данным на 31 мая 2018 года, Владимиру Когану принадлежало 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций оставалось напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) была распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 561,56 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 48,67 млрд, кредитный портфель — 263,12 млрд, обязательства перед населением — 158,31 млрд.