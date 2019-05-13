«Газпромнефть — Корпоративные продажи» запустили новый сервис для клиентов в сфере коммерческого транспорта — пополнение счета договора с банковской карты. Функционал незаменим, когда средства на счете заканчиваются, а возможности оперативно его пополнить нет или денежный перевод задерживается.

Привычная схема пополнения счета топливного договора сейчас выглядит следующим образом: клиент заказывает счет, оплачивает его и ждет поступления средств. Процедура может занимать до восьми дней в зависимости от режима работы банка. Если она приходится на начало выходных или праздников, ожидание затягивается, а это уже может привести к приостановке обслуживания сервисных карт и перебоям в работе коммерческого транспорта.

Новый сервис позволяет контролировать и пополнять счет договора с банковской карты прямо в личном кабинете для держателей сервисных карт.

«Для бесперебойной работы автотранспорта наших клиентов мы разработали сервис, который позволяет не зависеть от режима работы банка и оперативно пополнять счет договора в любое удобное время. При перечислении денежных средств с банковской карты на счет договора в личном кабинете комиссия не взимается», — отмечает Дмитрий Гузеев, генеральный директор «Газпромнефть — Корпоративные продажи».

«Газпромбанк активно занимается внедрением удобных технологичных продуктов и выступил банком-эквайером сервиса пополнения счета с банковской карты, разработанного «Газпромнефть — Корпоративные продажи». Данный сервис, призванный помогать предпринимателям в их работе, доступен для карт всех российских банков-эмитентов», — комментирует Сергей Огурцов, вице-президент — начальник департамента банковских карт и электронных розничных услуг Газпромбанка.