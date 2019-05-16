Сбербанк и «МегаФон» заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта «Кредитная бизнес-карта «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Увеличенный льготный период доступен клиентам Сбербанка, держателям кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр». Беспроцентный период увеличен с 50 до 65 дней при оплате в офисах компании «МегаФон».

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сотрудничество наших компаний позволяет предпринимателям совершать покупки и оплачивать услуги даже в случае отсутствия свободных денежных средств. Предложенные нами условия помогут представителям малого бизнеса совершать необходимые покупки именно в тот момент, когда им это нужно».

Кирилл Шибанов, генеральный директор АО «МегаФон Ритейл»:

«Мы рады быть партнерами лидера банковской отрасли страны — Сбербанка. Уверены, что новая услуга и качественное предложение от гранда финансового сектора позволит бизнес-клиентам банка чувствовать себя уверенно и оплачивать услуги, используя услугу «Бизнес без купюр». Наш главный приоритет — качественный и надежный сервис, а широкая география присутствия наших салонов еще больше расширит возможности клиентов».

«МегаФон» стал первым партнером Сбербанка в этой программе среди компаний интегрированных цифровых коммуникаций. Воспользоваться услугой оплаты с увеличенным льготным периодом можно как в сети салонов связи «МегаФона» по всей стране, так и при осуществлении покупок по кредитной бизнес-карте в онлайн-магазине «МегаФона» по адресу https://shop.megafon.ru/.

Ранее аналогичные соглашения Сбербанк заключил с более чем 300 партнерами.