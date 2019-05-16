Сбербанк и «МегаФон» заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта «Кредитная бизнес-карта «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Увеличенный льготный период доступен клиентам Сбербанка, держателям кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр». Беспроцентный период увеличен с 50 до 65 дней при оплате в офисах компании «МегаФон».
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«Сотрудничество наших компаний позволяет предпринимателям совершать покупки и оплачивать услуги даже в случае отсутствия свободных денежных средств. Предложенные нами условия помогут представителям малого бизнеса совершать необходимые покупки именно в тот момент, когда им это нужно».
Кирилл Шибанов, генеральный директор АО «МегаФон Ритейл»:
«Мы рады быть партнерами лидера банковской отрасли страны — Сбербанка. Уверены, что новая услуга и качественное предложение от гранда финансового сектора позволит бизнес-клиентам банка чувствовать себя уверенно и оплачивать услуги, используя услугу «Бизнес без купюр». Наш главный приоритет — качественный и надежный сервис, а широкая география присутствия наших салонов еще больше расширит возможности клиентов».
«МегаФон» стал первым партнером Сбербанка в этой программе среди компаний интегрированных цифровых коммуникаций. Воспользоваться услугой оплаты с увеличенным льготным периодом можно как в сети салонов связи «МегаФона» по всей стране, так и при осуществлении покупок по кредитной бизнес-карте в онлайн-магазине «МегаФона» по адресу https://shop.megafon.ru/.
Ранее аналогичные соглашения Сбербанк заключил с более чем 300 партнерами.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 28 415,32 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 287,33 млрд, кредитный портфель — 18 573,29 млрд, обязательства перед населением — 12 617,59 млрд.