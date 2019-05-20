Форум объединит представителей банковских и финансовых учреждений, платежных систем, видных экспертов отрасли и предпринимателей. В рамках форума состоится панельная дискуссия, пройдут тематические треки и доклады экспертов, обучающий курс «Электронные платежные системы в сети Интернет», в завершение форума участников форума ждет концертная программа.
Организатором форума выступает Институт цифровой экономики и права. Страница мероприятия: www.ицэип.рф/pages/forum.html
В программе форума:
- панельная дискуссия об электронных расчетах в сети Интернет посредством платежных систем, банковских карт, о существующих проблемах электронного эквайринга, защищенности платежей, сохранности средств и перспективах развития платежных систем. К участию в панельной дискуссии приглашены топ-менеджеры ведущих банков, автор книги «Электронные платежи в Интернете» Дмитрий Артимович;
- тематические доклады и треки представителей банковских, финансовых учреждений и платежных систем;
- презентация обучающего курса «Электронные платежи в Интернете», автор курса — Дмитрий Артимович;
- первое прочтение курса для первых слушателей из числа участников форума, которые получат сертификат Института цифровой экономики и права о прохождении курса и повышении компетенций;
- концертная программа;
- кофе-брейк и фуршет;
- нетворкинг, общение.
Форум будет интересно и полезно посетить:
- предпринимателям, занимающимся бизнесом в сети Интернет, владельцам и менеджерам интернет-магазинов, сайтов, осуществляющих прием оплаты за товары и услуги;
- сотрудникам эквайринга банков, финансовых учреждений и платежных систем;
- бухгалтерам, экономистам и юристам, желающим расширить свои знания об электронных платежах;
- представителям СМИ банковской, финансовой тематики;
- рядовым потребителям, приобретающим товары и услуги, держателям банковских карт;
- студентам.
Участие в форуме позволит получить знания — пройти авторский курс Д. Артимовича «Электронные платежи в Интернете».
Преимущество курса — уникальный объем практических знаний, основанных на многолетнем опыте работы авторов курса в платежных системах, малоизвестные факты о работе платежных систем, возможностях отмены оплаты и возврата средств, о реальной стоимости электронных платежей и способах защиты своих средств от мошенников.
Это первый курс в России об электронных платежных системах в Интернете, объем информации, получаемой слушателями в рамках курса, не имеет аналогов.
Каждый слушатель получает учебник «Электронные платежи в Интернете» и спонсорский набор. По итогам курса выдается сертификат Института цифровой экономики и права о прослушанном курсе, свидетельствующий о полученных знаниях и расширении компетенций слушателя. Курс проводится в комфортном зале в рамках форума и состоит из двух лекционных блоков с перерывом на кофе-брейк.
По вопросам участия в форуме, выступлений, партнерства и спонсорства обращайтесь на страницу мероприятия на сайте ИЦЭиП или в оргкомитет форума: iceip.ideal@gmail.com.