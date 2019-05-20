Форум объединит представителей банковских и финансовых учреждений, платежных систем, видных экспертов отрасли и предпринимателей. В рамках форума состоится панельная дискуссия, пройдут тематические треки и доклады экспертов, обучающий курс «Электронные платежные системы в сети Интернет», в завершение форума участников форума ждет концертная программа.

Организатором форума выступает Институт цифровой экономики и права. Страница мероприятия: www.ицэип.рф/pages/forum.html

В программе форума:

панельная дискуссия об электронных расчетах в сети Интернет посредством платежных систем, банковских карт, о существующих проблемах электронного эквайринга, защищенности платежей, сохранности средств и перспективах развития платежных систем. К участию в панельной дискуссии приглашены топ-менеджеры ведущих банков, автор книги «Электронные платежи в Интернете» Дмитрий Артимович;

тематические доклады и треки представителей банковских, финансовых учреждений и платежных систем;

презентация обучающего курса «Электронные платежи в Интернете», автор курса — Дмитрий Артимович;

первое прочтение курса для первых слушателей из числа участников форума, которые получат сертификат Института цифровой экономики и права о прохождении курса и повышении компетенций;

концертная программа;

кофе-брейк и фуршет;

нетворкинг, общение.

Форум будет интересно и полезно посетить:

предпринимателям, занимающимся бизнесом в сети Интернет, владельцам и менеджерам интернет-магазинов, сайтов, осуществляющих прием оплаты за товары и услуги;

сотрудникам эквайринга банков, финансовых учреждений и платежных систем;

бухгалтерам, экономистам и юристам, желающим расширить свои знания об электронных платежах;

представителям СМИ банковской, финансовой тематики;

рядовым потребителям, приобретающим товары и услуги, держателям банковских карт;

студентам.

Участие в форуме позволит получить знания — пройти авторский курс Д. Артимовича «Электронные платежи в Интернете».

Преимущество курса — уникальный объем практических знаний, основанных на многолетнем опыте работы авторов курса в платежных системах, малоизвестные факты о работе платежных систем, возможностях отмены оплаты и возврата средств, о реальной стоимости электронных платежей и способах защиты своих средств от мошенников.

Это первый курс в России об электронных платежных системах в Интернете, объем информации, получаемой слушателями в рамках курса, не имеет аналогов.

Каждый слушатель получает учебник «Электронные платежи в Интернете» и спонсорский набор. По итогам курса выдается сертификат Института цифровой экономики и права о прослушанном курсе, свидетельствующий о полученных знаниях и расширении компетенций слушателя. Курс проводится в комфортном зале в рамках форума и состоит из двух лекционных блоков с перерывом на кофе-брейк.





По вопросам участия в форуме, выступлений, партнерства и спонсорства обращайтесь на страницу мероприятия на сайте ИЦЭиП или в оргкомитет форума: iceip.ideal@gmail.com.