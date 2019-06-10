22 мая 2019 года ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС» — универсальная инновационная факторинговая компания, активно работающая на рынке финансовых услуг в Москве и в регионах РФ с 2015 года, — своевременно и в полном объеме выплатило основную сумму долга по собственным коммерческим облигациям в размере 50 000 000 рублей. Общая сумма выплат с учетом купонного дохода по данному выпуску ценных бумаг за полный цикл составила 56 016 000 рублей.

Таким образом, со стороны ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС» был успешно реализован кейс по полному циклу жизни выпуска ценных бумаг — от размещения до полного исполнения своих обязательств перед инвесторами, и, соответственно, эмитент официально подтвердил свой статус надежного партнера в сфере инвестиций на рынке ценных бумаг. Компания готовит следующие выпуски коммерческих облигаций, размещение которых будет завершено в ближайшее время.

В апреле 2018 года ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировало программу коммерческих облигаций на общую сумму по номиналу в размере 500 000 000 рублей.

11 мая 2018 года НКО АО НРД присвоила дебютному выпуску идентификационный номер, а 31 мая 2018 года было завершено размещение данного выпуска, срок погашения которого был назначен на 22 мая 2019 года. Общая сумма выпуска облигаций по номиналу составила 50 000 000 рублей, с двумя полугодовыми купонными периодами. Ставка по обоим купонным периодам была установлена в размере 12% годовых.

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