И начать принимать безнал через смартфон без терминала. У покупателей часто нет мелких купюр, они иногда забывают кошельки, а некоторые просто давно отказались от наличных денег в пользу карты. Стоит ли терять всех этих клиентов, если современные технологии позволяют принимать безналичные оплаты еще проще и дешевле, чем раньше? Идите в ногу со временем и принимайте платежи в любом месте через любой смартфон или планшет без использования POS-терминала!

О чем речь?

SovcomPay* – это новый функционал в мобильном приложении «ЧатБанк Лайт» Совкомбанка, предназначенный специально для малого бизнеса с разовыми заказами или небольшим потоком. С его помощью покупатель может оплачивать товары и услуги, переводя деньги со своей карты напрямую на ваш расчетный счет.

Больше никаких терминалов

Теперь вам не нужно покупать POS-терминал за 12 000 рублей, подключать и обучаться работать на нем. Все, что понадобится, — это любой смартфон или планшет с приложением «ЧатБанк Лайт», расчетный счет в Совкомбанке и доступ к Интернету.

Открыть расчетный счет можно онлайн, отправив свой номер телефона и дистанционно подписав документы. Три минуты — и реквизиты у вас! Остается только подключить «ЧатБанк Лайт» и скачать приложение.

Как это работает?

Для проведения платежа продавцу нужно выбрать услугу SovcomPay в приложении, ввести номер карты покупателя или номер его мобильного, а также имейл покупателя для получения чека. Вся операция займет 3—5 минут. Деньги зачисляются на следующий рабочий день, а по картам Совкомбанка — моментально. Приложение работает на iOS и Android, сделано интуитивно понятным. Информация о всех трансакциях — суммы и их статус — выводится в интерфейсе.

Как это работает у клиента?

Если клиент использует для оплаты карту Совкомбанка, то ему на телефон придет подтверждающий код, который нужно сообщить продавцу, если карту другого банка — СМС со ссылкой, где он самостоятельно вводит данные своей карты.

Подключение кассиров

Можно подключить к услуге неограниченное количество продавцов, раздав им права кассира в приложении. Для этого ваши сотрудники должны стать клиентами Совкомбанка, пройдя самостоятельную регистрацию онлайн, и установить на свой смартфон приложение «ЧатБанк Лайт».

Актуальность и эффективность

Мелкому бизнесу, как никому другому, необходимо оставаться конкурентным. Благодаря удобству SovcomPay случайные покупатели не только не будут покидать вас без покупок, но и с большой долей вероятности вернутся снова.

*«Sovcompay» (совкомплатеж (англ.)) – сервис системы ДБО «Чат-Банк» для клиентов банка (юрлиц и ИП, имеющих открытый расчетный счет в банке, подключенных к системе ДБО «Чат-Банк», услуге интернет-эквайринга. Подключение к сервису стоит 1 000 рублей, проведение расчетов по картам, выданным банком — 1%, выданным другими банками — 2,3%, возврат платежа, принятого с использованием карт, выданных банком, бесплатный. Предложение действительно на момент выхода рекламы. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963.





Узнать больше



