Действующая депозитная линейка Банка ДОМ.РФ расширена на пять новых вкладов для частных лиц: «Базовый Интервальный», «Пополняемый Интервальный» и «Расчетный Интервальный», а также — «Базовый Пенсионный» и «Пополняемый Пенсионный».

«Интервальные» вклады позволяют самостоятельно выбирать количество дней вклада в предлагаемом диапазоне сроков — от одного до 1 070 дней. Ставки по этим вкладам составляют от 5,5% до 6,9% и зависят от условий и потребностей клиентов в опциях пополнения и снятия средств.

В целом после обновления линейки депозитов для клиентов банка стали доступны более гибкие условия по вкладам с различными вариантами вложений и сочетанием опций и сроков.

«Базовый Интервальный». Процентные ставки от 5,7% до 6,9% годовых на гибкий период (пополнение возможно в течение первых 15 календарных дней после открытия, снятие не предусмотрено, выплата процентов — в конце срока).

«Пополняемый Интервальный». Вклад со ставками от 5,5% до 6,3% годовых с возможностью дополнительного пополнения средств (снятие не предусмотрено, выплата процентов — ежемесячно).

«Расчетный Интервальный». Условия вклада позволяют снимать деньги и пополнять счет в любой момент, фиксированным остается только неснижаемый остаток на счете. Процентные ставки — от 5,0% до 5,5% годовых (выплата процентов — ежемесячно).

«Базовый Пенсионный». Для клиентов, получающих пенсию и желающих получить дополнительную прибыль, предлагаются различные варианты размещения средств по срокам (снятие и пополнение средств по вкладу не предусмотрено). Ставки — от 6,3% до 7,4% годовых (выплата процентов — в конце срока, льготная ставка досрочного расторжения), срок вклада — от 91 до 1 100 дней.

«Пополняемый Пенсионный». Клиенты, получающие пенсию, могут открыть вклад с возможностью внесения денежных средств с процентными ставками от 6,1% до 6,6% годовых (выплата процентов — ежемесячно, предусмотрена льготная ставка досрочного расторжения), срок вклада — от 91 до 1 100 дней.





Ставки по вкладам зависят от суммы, срока вклада и выбранных опций. Вклад «Базовый Интервальный» можно открыть на сумму от 100 тыс. рублей, «Пополняемый Интервальный» и «Расчетный Интервальный» — от 30 тыс. рублей, «Базовый Пенсионный» и «Пополняемый Пенсионный» — от 10 тыс. рублей. Также все вклады доступны для открытия в иностранной валюте (доллары США).

Кроме того, в Банке ДОМ.РФ действует вклад «Стратегический», являющийся одним из наиболее привлекательных в банке, со ставкой до 8,3% годовых, сроком от 91 до 367 дней и возможностью размещения средств в инвестиционное страхование.

Для вклада «Сезонный» действуют выгодные ставки — от 7% до 7,5% годовых, срок размещения — от 91 до 367 дней соответственно.

Предложение по вкладу «Сезонный» ограниченно: открыть депозит можно до 30 июня 2019 года включительно.