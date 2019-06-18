Действующая депозитная линейка Банка ДОМ.РФ расширена на пять новых вкладов для частных лиц: «Базовый Интервальный», «Пополняемый Интервальный» и «Расчетный Интервальный», а также — «Базовый Пенсионный» и «Пополняемый Пенсионный».
«Интервальные» вклады позволяют самостоятельно выбирать количество дней вклада в предлагаемом диапазоне сроков — от одного до 1 070 дней. Ставки по этим вкладам составляют от 5,5% до 6,9% и зависят от условий и потребностей клиентов в опциях пополнения и снятия средств.
В целом после обновления линейки депозитов для клиентов банка стали доступны более гибкие условия по вкладам с различными вариантами вложений и сочетанием опций и сроков.
Ставки по вкладам зависят от суммы, срока вклада и выбранных опций. Вклад «Базовый Интервальный» можно открыть на сумму от 100 тыс. рублей, «Пополняемый Интервальный» и «Расчетный Интервальный» — от 30 тыс. рублей, «Базовый Пенсионный» и «Пополняемый Пенсионный» — от 10 тыс. рублей. Также все вклады доступны для открытия в иностранной валюте (доллары США).
Кроме того, в Банке ДОМ.РФ действует вклад «Стратегический», являющийся одним из наиболее привлекательных в банке, со ставкой до 8,3% годовых, сроком от 91 до 367 дней и возможностью размещения средств в инвестиционное страхование.
Для вклада «Сезонный» действуют выгодные ставки — от 7% до 7,5% годовых, срок размещения — от 91 до 367 дней соответственно.
Предложение по вкладу «Сезонный» ограниченно: открыть депозит можно до 30 июня 2019 года включительно.
По данным Банки.ру, на 1 мая 2019 года нетто-активы банка — 294,01 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,08 млрд, кредитный портфель — 130,50 млрд, обязательства перед населением — 71,96 млрд.