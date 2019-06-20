Субъекты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит по ставке 10,95% годовых в рамках стартовавшей акции «Жара».
В период действия специальных условий представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах банка «Левобережный» на сумму от 5 млн до 35 млн рублей сроком до 36 месяцев по ставке 10,95% годовых. Цели кредитования: инвестиции или пополнение оборотных средств.
В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).
Акция «Жара» действует до 1 сентября 2019 года включительно. С полными условиями можно ознакомиться на сайте банка.
ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.
Дмитрий Яровой, который с учетом доли его сына, члена совета директоров Александра Ярового (7,84%), контролирует в общей сложности почти 75% акций в уставном капитале банка (в том числе 54,5% «голосующих» акций). Пакет в 10,00% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — гражданка Великобритании Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 5,00%, Ирина Шелестова владеет 4,71%, доля миноритариев составляет 0,29%.
По данным Банки.ру, на 1 мая 2019 года нетто-активы банка — 62,08 млрд рублей (88-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,40 млрд, кредитный портфель — 38,74 млрд, обязательства перед населением — 35,04 млрд.