Субъекты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит по ставке 10,95% годовых в рамках стартовавшей акции «Жара».

В период действия специальных условий представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах банка «Левобережный» на сумму от 5 млн до 35 млн рублей сроком до 36 месяцев по ставке 10,95% годовых. Цели кредитования: инвестиции или пополнение оборотных средств.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Акция «Жара» действует до 1 сентября 2019 года включительно. С полными условиями можно ознакомиться на сайте банка.