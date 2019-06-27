Абсолют Банк теперь выдает ипотеку не только в 25 регионах своего присутствия, но даже в тех областях, где у банка нет офиса, но зато активно работают его надежные партнеры из числа риелторов и застройщиков. Список городов, где клиенты могут приобрести недвижимость по ипотечной программе банка, дополнился 54 новыми населенными пунктами.

Внедрение цифровой платформы позволяет подать заявку и получить решение в течение 15 минут прямо в офисе партнера — риелторской или строительной компании. После этого клиенту потребуется всего один раз подъехать в любой офис Абсолют Банка для проведения сделки и подписания документов. Если же строящийся объект еще не прошел аккредитацию в банке, то можно направить соответствующую заявку, которая будет оперативно рассмотрена.

Абсолют Банк предлагает ипотеку на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, в том числе по государственной программе «Детская ипотека» под 5,75% и спецпредложениям «Молодая семья» и «Материнский капитал», минимальная ставка по которым составляет 9,99% годовых в рублях. Первоначальный взнос — от 20% годовых, срок кредитования — до 30 лет, возможно привлечение до четырех созаемщиков.