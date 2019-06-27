Абсолют Банк теперь выдает ипотеку не только в 25 регионах своего присутствия, но даже в тех областях, где у банка нет офиса, но зато активно работают его надежные партнеры из числа риелторов и застройщиков. Список городов, где клиенты могут приобрести недвижимость по ипотечной программе банка, дополнился 54 новыми населенными пунктами.
Внедрение цифровой платформы позволяет подать заявку и получить решение в течение 15 минут прямо в офисе партнера — риелторской или строительной компании. После этого клиенту потребуется всего один раз подъехать в любой офис Абсолют Банка для проведения сделки и подписания документов. Если же строящийся объект еще не прошел аккредитацию в банке, то можно направить соответствующую заявку, которая будет оперативно рассмотрена.
Абсолют Банк предлагает ипотеку на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, в том числе по государственной программе «Детская ипотека» под 5,75% и спецпредложениям «Молодая семья» и «Материнский капитал», минимальная ставка по которым составляет 9,99% годовых в рублях. Первоначальный взнос — от 20% годовых, срок кредитования — до 30 лет, возможно привлечение до четырех созаемщиков.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года.
С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк». На текущий момент НПФ «Благосостояние» через дочерние и зависимые структуры (ПАО «Объединенные кредитные системы», АО «УК Тринфико», АО «УК ТФГ», ЗАО «Лидер» и др.) контролирует свыше 90% акций в капитале Абсолют Банка.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2019 года нетто-активы банка — 272,30 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,92 млрд, кредитный портфель — 129,45 млрд, обязательства перед населением — 105,32 млрд.