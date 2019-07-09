С 8 июля 2019 года Энергомашбанк начинает прием средств физических лиц во вклад «Юбилейный плюс». Это специальное предложение ко дню рождения банка позволит новым клиентам разместить денежные средства в рублях на один год по ставке 8,3% годовых.

Вклад можно открыть в рублях на 365 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Выгодной особенностью вклада является возможность пополнения в первые 90 дней в сумме от 10 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока размещения. Вклад «Юбилейный плюс» открывается во всех офисах Энергомашбанка новым вкладчикам, у которых по состоянию на 08.07.2019 нет действующих договоров срочных вкладов с ПАО «Энергомашбанк», а также отсутствуют такие договоры, заключенные в период с 08.07.2018 по 08.07.2019. Подробнее .

С этой же даты Энергомашбанк повышает доходность по вкладу в рублях «Ежемесячный доход Energoline» до 8,01% (c учетом капитализации процентов) при размещении средств онлайн на период от 368 до 730 дней в сумме от 3 млн рублей. Напомним, что минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Возможно пополнение. По выбору клиента проценты выплачиваются ежемесячно или присоединяются к основной сумме вклада (капитализируются).

Оформление вкладов возможно во всех офисах ПАО «Энергомашбанк» в Санкт-Петербурге. Ознакомиться со всеми условиями по вкладам можно на сайте банка .

«Мы хотим сделать год 30-летия банка незабываемым для наших клиентов и дарим праздничную процентную ставку, — комментирует Татьяна Ежова, заместитель генерального директора — председателя правления ПАО «Энергомашбанк». — Все 30 лет мы оправдываем доверие наших клиентов. Банк продолжает динамично развиваться и имеет надежный фундамент для стабильной работы в долгосрочной перспективе».