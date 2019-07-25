Банк «Открытие» предложил клиентам упрощенную процедуру подтверждения дохода для оформления кредитной карты. Теперь потенциальный заемщик может подтвердить свою состоятельность с помощью заграничного паспорта или свидетельства о регистрации/паспорта транспортного средства.

Упрощенная процедура позволяет оформить карту с лимитом до 100 тыс. рублей. При этом активным держателям карт банк может по своей инициативе увеличить кредитный лимит. Кроме того, клиент всегда может оформить карту с представлением документов для прямого подтверждения дохода (формы 2-НДФЛ или справки с места работы).

Требования к документам просты: в действующем загранпаспорте должно быть не менее одной отметки о въезде в другую страну не более чем 12 месяцев назад. Что касается владельцев авто, то автомобиль (возрастом не более семи лет) должен быть в собственности держателя СТС/ПТС.

«Наш новый сервис будет востребован у тех клиентов, которым необходимо в кратчайшие сроки оформить карту и максимально быстро получить доступ к заемным средствам, — говорит начальник управления кредитных карт банка «Открытие» Федор Портных. — Мы рады предложить таким клиентам простое и удобное решение, которое позволит им не откладывать реализацию своих планов на потом, а банку «Открытие» — увеличить выдачи кредитных карт».

Банк «ФК Открытие»
ПАО «Банк «ФК Открытие» — крупный универсальный банк с хорошо развитой сетью подразделений. Ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». С 21 декабря 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению банком, возложенных на ФКБС, было прекращено. 11 декабря 2017 года Банк России официально стал владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие». 1 января 2019 года произошло официальное объединение Банка «ФК Открытие» и Бинбанка. Объединенная кредитная организация будет работать под брендом «Открытие» и с лицензией «ФК Открытие».


По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 2 175,88 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 317,79 млрд, кредитный портфель — 1 001,79 млрд, обязательства перед населением — 846,14 млрд.

Банки: Банк «ФК Открытие»
Источник: Banki.ru