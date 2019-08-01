Абсолют Банк ввел новый вклад «Абсолютный доход». Доходность по вкладу в российских рублях составляет 6,10—7,35%, в долларах США — 0,70—1,85% годовых в зависимости от суммы и срока вклада, а также способа открытия.
Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно. Причитающиеся проценты по выбору клиента могут присоединяться к сумме вклада (капитализироваться), увеличивая итоговую доходность, либо перечисляться на счет клиента в банке для совершения расходных операций.
Срок действия вклада — от трех месяцев до трех лет. Минимальная сумма для открытия депозита — 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов США. По вкладу не предусмотрено пополнение и совершение расходных операций. В случае досрочного расторжения договора вклада при нахождении денежных средств на счете более 182 дней проценты выплачиваются по ставке в размере 0,6 от процентной ставки по вкладу.
Вклад можно оформить в офисе банка или онлайн. В случае открытия рублевого вклада через интернет-банк или мобильное приложение действует надбавка 0,15 процентного пункта.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года.
С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк». На текущий момент НПФ «Благосостояние» через дочерние и зависимые структуры (ПАО «Объединенные кредитные системы», АО «УК Тринфико», АО «УК ТФГ», ЗАО «Лидер» и др.) контролирует свыше 90% акций в капитале Абсолют Банка.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 274,56 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,31 млрд, кредитный портфель — 135,10 млрд, обязательства перед населением — 104,28 млрд.