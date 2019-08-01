Абсолют Банк ввел новый вклад «Абсолютный доход». Доходность по вкладу в российских рублях составляет 6,10—7,35%, в долларах США — 0,70—1,85% годовых в зависимости от суммы и срока вклада, а также способа открытия.

Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно. Причитающиеся проценты по выбору клиента могут присоединяться к сумме вклада (капитализироваться), увеличивая итоговую доходность, либо перечисляться на счет клиента в банке для совершения расходных операций.

Срок действия вклада — от трех месяцев до трех лет. Минимальная сумма для открытия депозита — 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов США. По вкладу не предусмотрено пополнение и совершение расходных операций. В случае досрочного расторжения договора вклада при нахождении денежных средств на счете более 182 дней проценты выплачиваются по ставке в размере 0,6 от процентной ставки по вкладу.

Вклад можно оформить в офисе банка или онлайн. В случае открытия рублевого вклада через интернет-банк или мобильное приложение действует надбавка 0,15 процентного пункта.