Россельхозбанк запустил акцию по снятию наличных без комиссии для держателей карт РСХБ, выпущенных в рамках тарифных планов: «Карта хозяина», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», кредитных карт «Амурский тигр», «Росcельхозбанк — Роснефть», «Путевая карта», «Panasonic».

Специальные условия действуют в период с 24 июля по 29 августа 2019 года включительно. Снять наличные без комиссии можно в банкоматах и пунктах выдачи наличных РСХБ, а также в сторонних банках.