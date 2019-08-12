Россельхозбанк запустил акцию по снятию наличных без комиссии для держателей карт РСХБ, выпущенных в рамках тарифных планов: «Карта хозяина», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», кредитных карт «Амурский тигр», «Росcельхозбанк — Роснефть», «Путевая карта», «Panasonic».
Специальные условия действуют в период с 24 июля по 29 августа 2019 года включительно. Снять наличные без комиссии можно в банкоматах и пунктах выдачи наличных РСХБ, а также в сторонних банках.
По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 3 353,60 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 475,76 млрд, кредитный портфель — 2 257,16 млрд, обязательства перед населением — 1 085,04 млрд.