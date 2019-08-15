АО «МС Банк Рус» продолжает наращивать кредитный портфель и сообщает, что в июле 2019 более половины новых автомобилей Mitsubishi были проданы с использованием кредитов банка. Кредитная доля банка в продажах новых автомобилей Mitsubishi составила 60% (1642 автомобиля). При этом кредитная доля за 7 месяцев этого года составила 37%.

Следует отметить, что розничный кредитный портфель банка за год увеличился на 52% и на 1 августа текущего года составил 25 млрд рублей.

На сегодняшний день за счет совместных усилий дистрибьютора автомобилей Mitsubishi – ООО «ММС Рус» и АО «МС Банк Рус» ключевые модели Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport можно приобрести в кредит по специальной программе 9,9% сроком кредита на 3 года.

«Мы достигли рекордного результата за все время работы банка по размеру кредитной доли в продажах новых автомобилей Mitsubishi и, конечно, дальше продолжим наращивать объемы кредитных продаж», – комментирует председатель правления банка, Саваии Норихиро.