АО «МС Банк Рус» продолжает наращивать кредитный портфель и сообщает, что в июле 2019 более половины новых автомобилей Mitsubishi были проданы с использованием кредитов банка. Кредитная доля банка в продажах новых автомобилей Mitsubishi составила 60% (1642 автомобиля). При этом кредитная доля за 7 месяцев этого года составила 37%.
Следует отметить, что розничный кредитный портфель банка за год увеличился на 52% и на 1 августа текущего года составил 25 млрд рублей.
На сегодняшний день за счет совместных усилий дистрибьютора автомобилей Mitsubishi – ООО «ММС Рус» и АО «МС Банк Рус» ключевые модели Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport можно приобрести в кредит по специальной программе 9,9% сроком кредита на 3 года.
«Мы достигли рекордного результата за все время работы банка по размеру кредитной доли в продажах новых автомобилей Mitsubishi и, конечно, дальше продолжим наращивать объемы кредитных продаж», – комментирует председатель правления банка, Саваии Норихиро.
АО «МС Банк Рус» — небольшой по размеру активов кэптивный банк корпорации Mitsubishi, до марта 2014 года носивший наименование ЗАО «КБ «Капитал-Москва». Финучреждение ориентировано на реализацию в РФ программ розничного автокредитования и корпоративного кредитования официальных дилеров автомобилей Mitsubishi. Депозитов населения банк не привлекает, получив необходимую для этого лицензию ЦБ и войдя в систему страхования вкладов только в июне 2011 года. Основой пассивной базы являются средства юрлиц и собственный капитал банка.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент Mitsubishi Corporation (100% акций которой находятся в публичном обращении) принадлежит 85% акций банка, еще 15% через «Синоко Лимитед» находится в доверительном управлении кипрского «Риши Траст» (Rishy Trust). Конечным бенефициаром доверительного управления Rishy Trust в документе указан младший сын основателя группы «Рольф» — Александр Петров, являющийся также единственным бенефициаром группы «Рольф».
По данным Банки.ру, на 1 июля 2019 года нетто-активы банка — 27,21 млрд рублей (127-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,15 млрд, кредитный портфель — 24,98 млрд, обязательства перед населением — 0,34 млрд.