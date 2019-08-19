Минимальная ставка по кредитам наличными в Почта Банке составляет 9,9% годовых в рамках акции «Особые условия». Предложение действует по 30 сентября 2019 года.

В рамках акции «Особые условия» любой клиент, оформивший в банке кредит наличными, может снизить ставку на 2 процентного пункта (минимум до 9,9% годовых), если переведет в банк зарплату, пенсию или будет оставаться «активным» клиентом, то есть ежемесячно тратить по карте банка или в мобильном или интернет-приложении от 10 тыс. рублей.

Кроме того, банк снизил до 9,9% годовых ставку по услуге «Гарантированная ставка». Она позволяет пересчитать проценты по кредиту по минимальной ставке и вернуть разницу на счет после полного погашения кредита. Для этого необходимо погасить кредит не менее чем 12 ежемесячными платежами, не допуская просрочки.

Кредит наличными в Почта Банке можно получить на сумму от 50 тыс. до 1,5 млн рублей на срок от 13 до 60 месяцев. Оформить заявку можно на сайте, в клиентском центре, на стойке продаж или в торговой точке партнера. При этом достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС, а предварительное решение можно получить буквально за одну минуту.

Выдача и обслуживание кредита бесплатны, погашать кредит можно как в банкоматах Почта Банка (более 4,8 тыс. по всей стране) и группы ВТБ, так и в «Почта Банк Онлайн».