ООО «Эс-Би-Ай Банк» (SBI Банк) завершило процедуру увеличения капитала путем внесения денежных средств в размере 1 млрд рублей и мены требований по договору субординированного займа в размере 1,038 млрд рублей, полученных от единственного участника банка «Эс-Би-Ай Холдингс, Инк.», SBI Holdings, Inc. (Япония).

Размер уставного капитала банка после его регистрации составил 1,746 млрд рублей. Показатель капитала согласно «Базель III» превысил 4,7 млрд рублей. Совокупный объем докапитализации банка, проведенный SBI Holdings с 2017 года, составляет 5,87 млрд рублей.

Увеличение капитала осуществлено в соответствии со стратегией развития банка и направлено на дальнейшее повышение его устойчивости и наращивание кредитного портфеля, на фоне расширения услуг с акцентом на дистанционное обслуживание клиентов.

«Данное событие свидетельствует о высокой степени готовности нашего акционера развивать банковский бизнес в России. Увеличение капитала обеспечит необходимую базу для дальнейшего интенсивного роста банка в перспективных направлениях розницы и МСБ», – отметил председатель правления Эс-Би-Ай Банка Андрей Карякин.

В ряде направлений банк показывает опережающий среднеотраслевые показатели рост. Объем экспресс-гарантий, выданных банком, составил 2,3 млрд рублей, а объем нового кредитного портфеля юрлиц и МСБ достиг 4,5 млрд рублей менее чем за год работы.

Являющийся дочерней структурой крупной японской финансовой группы, банк активно наращивает технологическую базу, необходимую для максимальной автоматизации всех клиентских процессов, создает сервисную платформу для банковского онлайн-обслуживания розничных и корпоративных клиентов с включением дополнительных решений партнеров.

До конца 2019 года SBI Банк планирует вывести на розничный рынок онлайн-решение для российских домохозяйств и цифровую экосистему для предпринимателей.