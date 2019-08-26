Связь-Банк совместно с АО «Дон-Строй Инвест» и объединением «Молодострой» предлагает военнослужащим кредиты на покупку квартир в жилом комплексе Freedom в Москве.

Купить понравившуюся квартиру в ЖК Freedom можно с помощью программы «Военная ипотека» от Связь-Банка. Ставка по ипотеке зафиксирована на весь период кредитования и составляет 9,4% годовых в рублях. Максимальная сумма кредита достигает 2,68 млн рублей. По условиям программы заемщику потребуется погасить кредит до достижения 50-летнего возраста, срок кредита ограничен предельным сроком службы участника НИС. В качестве первоначального взноса используется сумма накопительных взносов, указанная в свидетельстве о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа, а также, по желанию заемщика, собственные средства и средства материнского капитала. Дополнительно военнослужащим Связь-Банк предлагает оформить потребительский кредит на сумму до 3 млн рублей.

Право представлять объект ЖК Freedom по военной ипотеке для военнослужащих предоставлено объединению «Молодострой».

Строящийся ЖК Freedom расположен в Северо-Западном округе столицы на берегу Москвы-реки рядом с Карамышевской набережной. В комплексе представлены квартиры с высокими потолками и панорамными окнами. Площадь квартир в жилом комплексе варьируется от 24 кв. м в студиях до 103,3 кв. м в 4-комнатных квартирах. В комплексе запланированы детский сад, мини-маркет, кафетерий, двухуровневый паркинг с автомойкой, на территории оборудованы детский городок, спортивная площадка, зеленая прогулочная зона с фонтаном. Закрытая территория объекта оснащена контрольно-пропускной системой, видеонаблюдением и консьерж-сервисом.