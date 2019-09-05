Какой предприниматель не хочет зарабатывать больше? Однако прибыль бизнеса зависит не только от количества проданного товара или оказанных услуг, не менее важно эффективно использовать современные сервисы для сокращения издержек.

Анализировать обороты по эквайрингу

В мегаполисах практически не осталось магазинов, в которых бы не принимали оплату банковскими картами. Но, как показывает практика, наличие POS-терминала — это лишь половина успеха. Те предприниматели, которые умеют анализировать выручку своих терминалов, зарабатывают гораздо больше.

Поэтому сейчас в торговле востребованы сервисы для управления и анализа эквайринговых оборотов. В УБРиР это личный кабинет по эквайрингу, который внедрен в интернет-банке Light. С помощью этого сервиса предприниматели могут отслеживать выручку в зависимости от терминала, магазина, а также выгружать выписки по операциям торгового эквайринга, анализировать суммы поступлений, комиссий, среднего чека и возвратов по каждому терминалу в отдельности или по всем сразу. Управленческими решениями на основании такого анализа может стать корректировка ассортимента, изменение ценообразования или пересмотр сотрудничества с поставщиками, чья продукция возвращается чаще всего.

«Почти 90% клиентов с эквайрингом активно используют возможности личного кабинета, но мы не останавливаемся на этом, а постоянно улучшаем сервис. Самые востребованные функции — это выписки и возвраты по терминалам. Недавно мы доработали и упростили функционал возврата средств, чтобы наши клиенты не тратили время на поездки в банк, а делали все в личном кабинете, — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. — Все — это значит не только подача заявки на возврат, но контроль ее статуса, онлайн-консультации сотрудника банка в чате».

Пользоваться возможностями личного кабинета могут предприниматели, которые подключили эквайринг в УБРиР. Комиссия за подключение и использование интернет-банка Light с личным кабинетом эквайринга отсутствует. По вопросам обслуживания терминалов или интернет-банка специалисты техподдержки готовы проконсультировать по телефону 8 (800) 700-59-59 в режиме 24/7.

Грамотно выбрать тариф для расчетного обслуживания

Чем меньше придется платить за расчетное обслуживание банку, тем лучше. Особенно этот фактор важен для стартаперов, у которых пока совсем нет лишних денег. Молодой компании идеально подойдет тариф «Промо» от УБРиР, в рамках которого клиент может бесплатно открыть и обслуживать расчетный счет, оплачивая только проведенные операции.

По условиям тарифа, плата не будет взиматься за налоговые и внутрибанковские электронные платежи, а платеж партнеру из другого банка (с проведением на следующий день) обойдется в сумму 89 рублей. Тариф «Промо» был отмечен аналитиками Markswebb как лучшее предложение по расчетному обслуживанию для ИП-фрилансеров в I квартале 2019 года1.

«Когда дело наберет ход и потребности возрастут, клиент без труда сможет перейти на любой другой тариф банка», — комментирует Елена Сорвина.

Использовать дистанционное банковское обслуживание

Чтобы экономить время предпринимателя, банки предлагают корпоративным клиентам современную и удобную систему дистанционного обслуживания. Мобильные приложения позволяют проводить операции и получать информацию о своих счетах без поездок в банк.

«Для УБРиР малое предпринимательство всегда было стратегически важным сегментом, — подчеркнула Елена Сорвина. — Ключевые фокусы этой стратегии в последние семь лет — знание клиентов и удобный интернет-банк. Развивая дистанционные сервисы, мы снижаем себестоимость обслуживания, а наши клиенты экономят время и деньги. Это дает нам возможность предлагать бизнесу выгодные условия, оставаясь в рынке».

Более подробную информацию о тарифе можно узнать на сайте УБРиР, по телефону горячей линии 8 (800) 700-59-59 и в любом офисе банка, обслуживающем юридических лиц.

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»





1 По данным исследования Business Banking Fees Monitoring 2019 агентства Markswebb в Москве и Санкт-Петербурге в I квартале 2019 года.