Московский Кредитный Банк (МКБ) увеличил количество городов, в которых доступно кредитование для физических лиц. Теперь оформить нецелевой кредит можно в Северодвинске, Рыбинске, Курске, Калининграде, Пскове, Вологде и Череповце. Также клиентам будут доступны акционные предложения и кредитные карты.

«В данный момент кредитные продукты от МКБ доступны в 80% городов нашего присутствия. Мы продолжим развивать это направление и к концу года планируем запустить кредитование по всей розничной сети», — прокомментировал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

В рамках нецелевого кредита клиенты банка смогут получить наличные на сумму до 3 млн рублей на срок до 15 лет по ставке от 10,9% годовых. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату.

Срок рассмотрения заявки по кредиту на любые цели — от одного часа. Положительное решение о выдаче действует один месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервис «МКБ-платежи» и в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн».